Sube la contaminación en CDMX: revisa cómo aplica el Hoy No Circula este martes

Para este martes 28 de julio se pronostica que la calidad del aire en Ciudad de México (CDMX) sea muy mala, por lo que automovilistas deberán tomar precauciones debido a la aplicación del Hoy No Circula.

Una medida que busca reducir los niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México, una región que ha sido catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo.

¿Qué autos no circulan este martes por el Hoy No Circula?

¡Pon el freno! Aunque no se activó el Doble Hoy No Circula, el programa ambiental normal se aplica de lunes a sábado en un horario de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes deberán suspender su circulación los autos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula martes|CAMe

El incumplimiento del Hoy No Circula puede generar multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale aproximadamente a montos que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

¿Qué autos no circulan este miércoles 29 de julio?

Julio se despide como uno de los meses más lluviosos del año, y aunque por fortuna no se ha requerido activar una contingencia ambiental, este miércoles las cosas podrían cambiar.

Hasta el momento, las personas que NO podrán circular este 29 de julio son: vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2.

En caso de que la calidad del aire empeore y alcance niveles críticos, las autoridades podrían activar la fase 1 de contingencia ambiental, lo que implicaría nuevas restricciones para miles de automovilistas. Por ello, en Azteca Noticias te mantendremos informado con todos los detalles y actualizaciones.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

CDMX entre las ciudades más contaminadas este 2026

La CDMX ha aparecido entre las ciudades más contaminadas del mundo durante 2026, aunque su posición cambia dependiendo de la hora y del reporte consultado.

Algunos rankings la han colocado entre las urbes con peor calidad del aire, mientras que en otros momentos ha bajado posiciones debido a los cambios en las condiciones ambientales.

En el ranking de World Air Quality Report , la capital quedó en el puesto 37 con AQI 79 en febrero de 2026; aquel mes cabe recordar que se activaron varias contingencias ambientales.

Además de CDMX las otras ciudades más contaminadas de México incluyen: Irapuato, General Escobedo, San Luis Potosí, Puebla, Guadalajara, Salamanca y Apodaca.

