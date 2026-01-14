Secuestraban a traileros en la México - Querétaro: Caen “El Moncho” y banda de “Los Lavadora”

Como resultado de una investigación federal sobre el incremento de la violencia en las carreteras del Bajío, fuerzas de seguridad ejecutaron una serie de cateos que derivaron en la detención de seis personas, entre ellas Ramón “N”, identificado con el alias de “El Moncho” en Querétaro, hombre que ya había sido detenido y liberado en el 2012 .

Este sujeto es señalado por las autoridades como el presunto líder y operador principal de una célula delictiva autodenominada “Los Lavadora”, la cual está vinculada a una ola de asaltos, agresiones y privación ilegal de la libertad en contra de transportistas; sin embargo, ya era conocido como elemento clave para el CJNG .

La detención se llevó a cabo en el municipio de Santiago de Querétaro, tras la ejecución de órdenes de cateo en cuatro inmuebles distintos. El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Fiscalía y la Policía Estatal de Querétaro.

El modus operandi de "Los Lavadora" en la México-Querétaro

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la función principal de Ramón “N” dentro de la organización era la coordinación logística de los robos al autotransporte. Las investigaciones apuntan a que esta banda operaba principalmente sobre la carretera México-Querétaro, una de las vías con mayor flujo comercial del país.

El modus operandi descrito por las autoridades refiere el uso de violencia directa: los integrantes del grupo delictivo interceptaban a las unidades de carga, agredían físicamente a los conductores y los privaban de su libertad momentáneamente para asegurar el control de los vehículos y la mercancía.

¿Quiénes son "Los Lavadora" de Querétaro?

El expediente abierto contra “Los Lavadora” indica que el robo de transporte no era su única actividad ilícita. La célula criminal ha sido relacionada con otros delitos de alto impacto en la región, tales como secuestro, robo de hidrocarburos, narcomenudeo, robo a casa habitación y homicidio, lo que mantenía un foco rojo de inseguridad en la entidad.

Durante las diligencias ministeriales en los inmuebles intervenidos, el personal operativo aseguró diversos indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Entre lo decomisado se encuentra un tráiler, presuntamente robado, un arma de fuego, cartuchos útiles de diversos calibres, vehículos adicionales, así como dosis de droga y envoltorios con sustancias químicas. También se incautaron dispositivos electrónicos y equipo de cómputo que, se presume, eran utilizados para la logística de los atracos.

Los seis detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan disminuir la capacidad operativa de los grupos que generan violencia en la red carretera federal.

