¿Quién es “El Moncho”? El operador del CJNG que fue liberado y muy ligado a “El Mencho”

La reciente detención de Ramón "El Moncho" en el estado de Querétaro, acusado de liderar una banda dedicada al robo de transporte de carga conocida como "Los Lavadora", pone en el tablero un historial criminal de alto perfil que se remonta a más de una década y donde aparece vinculado directamente al CJNG.

Este sujeto, también identificado por las autoridades federales con con el alias de “El R1”, no es un operador local cualquiera; en su momento fue considerado por las autoridades como el segundo hombre en importancia dentro de la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su recaptura pone fin a un periodo de libertad que obtuvo en noviembre de 2022, tras una serie de fallos judiciales que le permitieron salir de prisión a pesar de contar con múltiples antecedentes por delincuencia organizada y secuestro.

Cayó “El Moncho”, líder de “Los Lavadora": Aterrorizaban la carretera México - Querétaro

El "R1": Brazo derecho de "El Mencho"

El perfil criminal de Ramón “N” se consolidó a principios de la década pasada. Según los reportes de inteligencia militar y federal, "El Moncho" operaba bajo las órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes , alias "El Mencho". Su función principal era estratégica: coordinaba las acciones de incursión del CJNG hacia los estados de Guanajuato y Michoacán, implementando acciones violentas contra células antagónicas.

Su nombre cobró notoriedad nacional en 2012, cuando fue detenido por primera vez junto con sus hermanos Rafael “N” (alias “R2”) y Jesús Santiago “N”. A los tres hermanos se les señaló como los responsables intelectuales y materiales de organizar, coordinar y ejecutar los bloqueos e incendios de vehículos que paralizaron la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Colima el 25 de agosto de 2012.

En aquel entonces, al momento de su captura, "El R1" intentó desviar la atención responsabilizando a los líderes de "Los Caballeros Templarios" de la colocación de mantas en Guadalajara que citaban una supuesta fractura interna en el cártel, evidenciando su papel en la guerra propagandística de la organización.

"El Moncho" fue liberado en el 2012; así fue el polémico caso

A pesar de su alto perfil y peligrosidad, Ramón “N” protagonizó uno de los casos más citados por el Gobierno Federal como ejemplo de impunidad judicial. El 19 de noviembre de 2022, "El Moncho" egresó del CEFERESO Núm. 11 "CPS-Sonora" , luego de que la Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco emitiera una sentencia absolutoria a su favor.

Su liberación no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de fallos favorables. Documentos de seguridad exponen una "trayectoria de impunidad" en la que diversos jueces decretaron su libertad inmediata en al menos cinco causas penales distintas (185/2012-B, 211/2021-IV, 522/2012, entre otras).

En todos los casos, el argumento recurrente fue la "falta de elementos para procesar" en delitos graves como secuestro agravado y delincuencia organizada.

Incluso, horas antes de su salida en 2022, el Juez Segundo de Distrito en Sonora notificó al centro penitenciario la orden de ponerlo en inmediata libertad en cumplimiento a la sentencia absolutoria, ignorando que el sujeto contaba con al menos cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales previos.

El 19 de noviembre de 2022, “El Moncho” egresó del CEFERESO Núm. 11 “CPS-Sonora”, luego de que la Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco emitiera una sentencia absolutoria a su favor. | Mañanera de AMLO

De capo del CJNG a asaltante carretero: El destino de "El Moncho"

Tras su liberación, "El Moncho" mantuvo un perfil bajo hasta su reciente reaparición en el radar de las autoridades, esta vez en Querétaro. Lejos de la estructura cupular que ostentaba en 2012, las investigaciones actuales lo ubican como líder de "Los Lavadora", una célula delictiva enfocada en el robo de autotransporte, secuestro de choferes y robo de hidrocarburos en la carretera 57.

Su detención actual representa un nuevo intento de la justicia federal por procesar a quien, durante años, logró evadir condenas pese a ser señalado como uno de los generadores de violencia más agresivos del occidente de México.

