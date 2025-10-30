Durante años, Arturo Leonardo N., exdirector de la Policía de Tabasco, actuó con poder y violencia bajo la administración de Adán Augusto López Hernández. En su momento, fue una de las figuras más temidas dentro de las corporaciones de seguridad. Hoy, su nombre vuelve a los titulares, pero no por su cargo: fue detenido en Chiapas, en posesión de drogas y señalado por presuntamente ser una de las mentes criminales del cártel dentro del gobierno.

Testimonios de exagentes y víctimas apuntan a que “La Barredora”, grupo policial que operaba con brutalidad durante la pandemia, también estaba al servicio del crimen organizado. Arturo Leonardo N. sería uno de los líderes de esa estructura, implicado en extorsiones, secuestros e incluso asesinatos.

“Fuimos secuestrados por él”: testimonio de un exagente en Tabasco

El expolicía Raúl Jerónimo Amaya rompió el silencio y relató que él mismo fue víctima del exdirector: “Fui, fuimos víctimas de un secuestro por parte de este funcionario. Nos detuvieron bajo el argumento de que éramos sospechosos, nos golpearon, nos esposaron, nos llevaron a las instalaciones de la policía y siguieron golpeándonos.”

Según Amaya, las órdenes venían directamente de los altos mandos. Arturo Leonardo “N” se encontraba en la cúpula del organigrama, debajo de “El Comandante H”, entonces secretario de Seguridad, y a la par del comisionado José del Carmen Castillo, alias La Rana, y Tomás Díaz, conocido como El Licenciado Tomasín.

Una red criminal dentro del gobierno tabasqueño

Las declaraciones de exagentes apuntan a que no se trata de un caso aislado. “Leonardo Arturo Leyva Ávalos es solo la punta de la madeja —asegura Amaya—. Detrás de él hay al menos 50 mandos y unos 500 elementos directamente relacionados con La Barredora.”

Fuentes locales señalan que muchas de las víctimas de esta corporación —entre ellas policías— habrían sido enterradas en fosas clandestinas por órdenes del ahora detenido.

Para legisladores de oposición, su captura podría destapar una red de corrupción y complicidad que alcanzaría a figuras clave del pasado gobierno.

Piden investigar a exfuncionarios de alto nivel

El diputado Alfonso Gallegos, del PRD, pidió que las autoridades “lleguen hasta las últimas consecuencias” y que todos los implicados enfrenten la justicia.

Mientras tanto, la diputada Patricia Lanestoza, de Movimiento Ciudadano, señaló directamente al hoy exsecretario de Gobernación: “Este secretario lo tuvo durante su gestión. Creo que es importante que dé la cara porque finalmente él era el gobernante en ese tiempo.”

La detención de Arturo Leonardo “N” podría ser el inicio de un proceso que revele hasta dónde llegó la infiltración del crimen en las instituciones tabasqueñas.