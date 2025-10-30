Tenía granadas, bombas y un tubocañón para “La Barredora"; ya está procesado

Un juez federal ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Gabriel Hernández Vázquez (Víctor "H"), presunto integrante del grupo criminal "La Barredora". El ahora imputado enfrenta un pliego de cargos federales por poseer un arsenal de guerra al momento de su detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el juez ratificara la medida de prisión preventiva oficiosa y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un arsenal de guerra para "La Barredora": Llevaba 8 granadas y un lanzagranadas

De acuerdo con el parte informativo, la detención se logró gracias a una operación coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gabinete de Seguridad federal. Durante labores de vigilancia, los agentes detuvieron a Víctor "H" mientras circulaba a bordo de un vehículo.

Al realizar la inspección, los agentes localizaron un arsenal de alto poder:



Tres fusiles (armas largas).

(armas largas). Un lanzagranadas y ocho granadas .

y . Un artefacto explosivo improvisado.

Dos supresores , un silenciador y un tubo cañón.

, un y un tubo cañón. Dos "ponchallantas" (rompellantas).

Cargadores, cartuchos y equipo táctico.

El vehículo en el que viajaba contaba con reporte de robo.

🚨 Vinculan a proceso a presunto integrante de “La Barredora”



Víctor Gabriel Hernández Vázquez fue acusado por portación de armas de uso exclusivo, artefactos explosivos, granadas y vehículo robado.



Se le impuso prisión preventiva oficiosa y dos meses para cierre de… pic.twitter.com/719pRiJ21O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

Vinculan a proceso a Víctor "H"; no incluyen "delincuencia organizada"

Tras la detención, el arsenal y el conductor fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). La FGR presentó los datos de prueba ante un Juez de Control, quien determinó que eran suficientes para vincular a proceso a Víctor "H" por su probable responsabilidad en los delitos de:



Portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas agravado.

Portación de artefactos explosivos improvisados.

Posesión de municiones (granadas).

Posesión de cargadores, cartuchos y componentes para armas de fuego.

Posesión de vehículo robado.

El imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los dos meses fijados para la investigación complementaria.