Cae otro funcionario en Tabasco: Detienen a exsecretario de Teapa por vínculos con “La Barredora”

La Fiscalía Estatal de Tabasco detuvo a Iván García Sánchez, exsecretario del ayuntamiento de Teapa (2021-2024), por el delito de asociación delictuosa y sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

Este arresto sacude la política local, ya que se suma a la reciente caída del exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena ("El Comandante H"), quien también se encuentra encarcelado por sus presuntos nexos con la misma organización criminal.

El segundo arresto en el círculo de Teapa, Tabasco

García Sánchez, exfuncionario de la administración morenista de Alma Espadas, fue aprehendido este miércoles 22 de octubre y será presentado ante un juez que giró la orden de aprehensión en su contra.

Su captura es la segunda de alto perfil dentro del mismo círculo político municipal y por el mismo delito. El pasado 12 de junio, Hiram Llergo, esposo de la exalcaldesa Alma Espadas, también fue detenido por asociación delictuosa.

A pesar de la gravedad de la acusación, Llergo (hermano del exdiputado federal Mario Llergo) permaneció solo unos meses en prisión. Tras denunciar ser un “perseguido político” con el apoyo del PT (partido aliado de Morena), fue puesto en libertad y actualmente enfrenta su proceso fuera de la cárcel.

Una investigación alrededor de “La Barredora”

El caso de Iván García, cercano a Hiram Llergo, se investiga desde el año pasado. Su detención por presuntos vínculos con “La Barredora” ocurre en un momento clave, mientras el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, también está en prisión.

“El Comandante H”, quien fue nombrado en su cargo por el entonces gobernador Adán Augusto López, enfrenta un proceso por sus presuntos vínculos y por ordenar la ejecución de sus propios policías en beneficio de dicho cártel, según revelan expedientes judiciales.