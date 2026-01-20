Cae presunto integrante del CIDA por triple homicidio en Guerrero; cuerpos fueron embolsados

Este lunes 19 de enero, autoridades federales y estatales confirmaron la captura de Jesús “N”, presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) , acusado del triple homicidio que sacudió a la zona turística de Acapulco, Guerrero.

El crimen fue descubierto la noche del 10 de enero, cuando se localizaron los restos de tres hombres envueltos en bolsas de plástico en la zona Diamante del puerto.

Localizan restos embolsados en Acapulco, Guerrero

La noche del sábado, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) recibió múltiples llamadas anónimas alertando sobre la presencia de seis bolsas negras con restos humanos en la avenida Costera Las Palmas, justo detrás del complejo comercial La Isla, en la exclusiva zona de Acapulco Diamante.

Al arribar, las autoridades confirmaron la presencia de tres cuerpos desmembrados, distribuidos en bolsas de plástico y abandonados en plena vía pública.

Ante una escena de horror, se desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables, pero la respuesta llegó 9 días después.

En un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGEGuerrero y @SSPGro cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jesús “N” por el delito de homicidio calificado, relacionado con la privación de la vida de tres… pic.twitter.com/SBwJviSrN9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 19, 2026

Detienen a presunto responsable del homicidio ligado al CIDA

Tras días de investigación, peritajes y análisis de inteligencia, agentes federales lograron identificar a Jesús “N” como uno de los presuntos responsables del crimen.

Contra él pesaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, la cual fue cumplimentada recientemente.

Según fuentes oficiales, el detenido forma parte del grupo criminal CIDA , organización dedicada a la venta de droga, extorsión, homicidios y control territorial en distintas colonias de Acapulco, dejando al descubierto la violencia que impera en la región turística gracias al crimen organizado.

Grupos criminales que se disputan Acapulco, Guerrero

Actualmente, Acapulco es escenario de una guerra entre organizaciones delictivas. De acuerdo con reportes de seguridad, los principales grupos que se disputan el control son:



Los Rusos

Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)

Cabe recordar que el CIDA surgió tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, exlíder del cártel de los Beltrán Leyva, uno de los grupos criminales más violentos de México.

Desde entonces, la organización ha fragmentado el territorio en distintas células que operan de forma violenta para mantener su influencia.

