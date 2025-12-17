Capturan a María Vanesa “N”, asesora clave de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero

Agentes federales asestaron un nuevo golpe a la red de corrupción vinculada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La tarde de este martes, fue capturada María Vanesa “N”, identificada como ex asesora del exfuncionario y pieza clave en el esquema financiero de la empresa Nunvav, Inc.

La detenida es señalada por las autoridades por su probable participación en delitos graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

Capturan a asesora de Genaro García Luna en la colonia Nápoles, CDMX

De acuerdo con la ficha inscrita en el Registro Nacional de Detenciones, el operativo se llevó a cabo el martes 16 de diciembre alrededor de las 17:00 horas. María Vanesa “N” fue interceptada en la calle Dakota, en el tramo comprendido entre las calles Ohio y Vermont, en la céntrica colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Tras su aprehensión, fue trasladada de inmediato al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 16, ubicado en el estado de Morelos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial requeriente.

#Importante 🚨 Cae asesora del exsecretario de #Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



Agentes federales detuvieron a María Vanesa “N”; la señalan… pic.twitter.com/O6wLbNNySn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

El esquema Nunvav: Desvío millonario

Las investigaciones apuntan a que María Vanesa “N” fungió como apoderada legal de Nunvav, Inc., una compañía que presuntamente sirvió como fachada para blanquear capitales provenientes del crimen organizado.

Además, se le acusa de participar en el desvío de fondos públicos de instituciones críticas, como el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (dependiente de la Segob) y la Tesorería de la Federación. Según la indagatoria, estos recursos públicos terminaron en las cuentas personales de Genaro García Luna y de integrantes de su familia.

*Información en desarrollo

