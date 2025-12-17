Cae “El Yeicob": Capturaron en CDMX a Jacobo Reyes, socio de Raúl Rocha Cantú

Agentes federales lograron la captura de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, identificado por las autoridades como miembro clave de una sofisticada red de crimen organizado dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y narcotráfico. Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo en la Ciudad de México.

La detención de Reyes León es pieza clave en la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue contra el empresario Raúl Rocha Cantú , actual propietario de la franquicia de Miss Universo y cónsul honorario de Guatemala, a quien se vincula directamente con esta estructura delictiva.

La Conexión Miss Universo - Contrabando

De acuerdo con las investigaciones, Rocha Cantú y "El Yeicob" lideraban una operación conocida como "Norteña", traficando combustible desde Estados Unidos hacia los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

La organización criminal no solo se dedicaba al contrabando de hidrocarburos; también está señalada por tráfico de armas y drogas entre México y Guatemala, manteniendo vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

🔴 Capturan a Jacobo Reyes León, el presunto líder del grupo criminal al que pertenece Raúl Rocha Cantú, copropietario de #MissUniverso.



El Registro Nacional de Detenciones señala que fue capturado en la #CDMX. pic.twitter.com/b3gfC0ioXp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

Corrupción al más alto nivel

El poder de "El Yeicob" radicaba en su capacidad corruptora. Según los expedientes, Reyes León afirmó tener contactos dentro de la Marina y la Administración Portuaria Integral para facilitar la entrada de buques con combustible ilegal.

Incluso, la red logró infiltrarse en la propia FGR. Se documentó que Mari Carmen Ramírez, una fiscal encargada del combate al robo de hidrocarburos (ya procesada), recibía a Reyes León en sus oficinas y proporcionaba información sensible a cambio de sobornos.

Lazos de corrupción: Así operaba la red de robo de combustible ligada a dueño de Miss Universo

¿Qué pasó con Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú, quien adquirió el 50% de Miss Universe Organization en enero de 2024, cuenta con una orden de aprehensión girada el 15 de septiembre bajo la causa penal 495/2025.

Sin embargo, reportes indican que podría estar bajo la figura de testigo protegido, a pesar de los señalamientos que lo ligan también al uso de su estatus diplomático para operar ilícitos en la frontera sur.