Vinculan a proceso a José Eduardo “N” por homicidio del estilista “Micky Hair”; se queda en prisión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo un avance determinante en el caso del crimen que conmocionó al gremio del estilismo. Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra José Eduardo “N”, señalado por su presunta participación en el homicidio del conocido estilista “Micky Hair”.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia analizó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, determinando que existen elementos suficientes para iniciar el juicio contra el imputado.

Vinculan a proceso a José Eduardo “N” y se queda en prisión preventiva

Ante la gravedad del delito y el riesgo de fuga, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Esto significa que José Eduardo “N” permanecerá recluido en un centro penitenciario de la capital mientras se desarrolla el proceso penal.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía como la defensa legal del acusado tendrán la oportunidad de recabar y aportar nuevos elementos de prueba , peritajes y testimonios que fortalezcan sus respectivas posturas antes de pasar a la etapa intermedia del juicio.

*Información en desarrollo