Caen dos en Cuautitlán Izcalli con restos de perros en medio de denuncias por presunto falso crematorio de mascotas Edomex

La incertidumbre y el terror han tomado fuerza en Cuautitlán Izcalli, luego de que autoridades la Fiscalía General de Estado de México detuvieran a dos hombres que transportaban restos de perros en bolsas negras, en el marco de una creciente ola de denuncias sobre un presunto falso crematorio de mascotas en el Edomex.

Este caso, que ya generó alerta entre colectivos animalistas y vecinos, vuelve a poner sobre la mesa el posible tráfico o mal manejo de cadáveres de animales en servicios que prometen la entrega de cenizas a tutores, pero que hoy enfrentan serias sospechas de fraude.

Caen en operativo con restos de perros

Los sujetos, identificados como Daniel Iván ‘N’ e Israel ‘N’, fueron interceptados por policías estatales en la colonia El Tical, cuando circulaban en una camioneta Dodge RAM. En el vehículo llevaban varias bolsas negras, de donde salía un olor fétido y líquido escurrido, que contenían, presuntamente, cuerpos de caninos.

Al ser cuestionados por los agentes de seguridad, aseguraron que planeaban “despostarlos” en otro sitio, versión que alertó aún más el debate sobre el maltrato animal y la posible red de crematorios ilegales que estaría operando en la región.

La localización exacta del punto al que se dirigían sigue bajo investigación, al igual que el destino final de los restos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y peritos veterinarios trabajan para confirmar si los restos corresponden a mascotas y si existe alguna relación con las recientes denuncias por la entrega de presuntas falsas cenizas a dueños de animales fallecidos en un crematorio del Edomex.

#Resultados. La #FiscalíaEdoméx recibió puesta a disposición por parte de la @SS_Edomex de dos individuos identificado como Daniel Iván “N” e Israel “N”, investigados por su probable intervención en el delito de #MaltratoAnimal, ya que presumiblemente transportaban diversas… pic.twitter.com/xmhJCCYqvO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 20, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡COMO SI NO LES DOLIERA! CAPTAN MALTRATO ANIMAL CONTRA 2 PERRITOS EN PACHUCA, HIDALGO

¡Alerta en redes sociales! Denuncian a crematorio que presuntamente cobra y no entrega cenizas

La detención de Daniel Iván ‘N’ e Israel ‘N’ llegan en un punto en el que, tras varias denuncias en redes sociales, usuarios han comenzado a compartir presuntas experiencias negativas con un crematorio identificado como Safari, ubicado en la colonia Plan de Guadalupe.

De acuerdo con testimonios difundidos de forma anónima, el lugar habría sido señalado por vecinos por supuestamente cobrar por servicios de cremación individual sin entregar las cenizas de las mascotas, utilizando otro tipo de material.

Una de las denuncias más mencionadas apunta a que, tras abrir la urna entregada por el crematorio, una persona habría descubierto cenizas que parecían provenir de madera quemada, lo que reforzó las sospechas sobre una operación fraudulenta.

Atención si incineraste con recuperación a un animalito en Crematorio Safari, revisa tus cenizas ya que puedes haber sido víctima de fraude y tu animalito terminó en la basura, acaban de detener en Cuautitlán a empleados de ese lugar con cadáveres que llevaban a desechar. ... pic.twitter.com/Medxddk1Yd — Abogado Animalista (@LicAnimalista) August 20, 2025

Usuarios de las redes comentaron que, no descartan que esta detención, pueda estar ligada al presunto crematorio que entrgaría cenizas falsas a sus clientes; sin embargo, la Fiscalía se mantiene con la investigación sobre este presunto caso de maltrato animal.