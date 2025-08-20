¡Como si no les doliera! Captan maltrato animal contra 2 perritos en Pachuca, Hidalgo

¡Otro caso de maltrato animal! A través de un video difundido en redes sociales, una mujer fue captada agrediendo a sus perritos con una escoba en el patio de su domicilio, ubicado en la colonia Juan C. Doria, en Pachuca, Hidalgo.

El video, de un par de minutos, muestra el horror que sufrían estos animalitos, que chillan de dolor mientras la mujer, lejos de detenerse, los golpea repetidamente, para después arrojarles agua.

VIDEO SENSIBLE: Mujer agarra a escobazos a perrito en Pachuca

En la grabación se observa cómo uno de los perritos se refugia en una esquina, mientras la mujer continúa golpeándolo con una escoba, aparentemente porque ensució su patio.

A pesar de que el animal emite claros sonidos de dolor, la mujer lo golpea nuevamente y sigue limpiando como si nada hubiera ocurrido. Incluso se aprecia cómo les arroja cubetas de agua para obligarlos a moverse.

Los perros vuelven a refugiarse en la esquina, pero una vez más son golpeados en la cara con la escoba. Según testigos, no sería la primera vez que se registran actos de maltrato en este domicilio.

Tras una denuncia anónima, el colectivo hidalguense La Jauría de Balú difundió el video, lo que llevó a que las autoridades municipales y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) intervinieran de inmediato.

Rescatan a perros tras denuncia por maltrato animal en Pachuca

Tras la viralización del caso, personal del Centro de Atención Integral Veterinario (CAIV) y agentes de la policía municipal acudieron al domicilio.

Gracias a su intervención, la mujer accedió a entregar de manera voluntaria a los animales, siendo trasladados al CAIV, donde recibirán atención médica, alimentación y cuidados mientras continúan las indagatorias oficiales para deslindar responsabilidades.

Aún se desconoce qué sanciones económicas o legales enfrentará la señora, ya que el maltrato animal está tipificado como delito en Hidalgo

|Facebook: CAIVM

¡Penas más severas! Esto recibes de multa si maltratas a un animal en Hidalgo

En la entidad, la crueldad animal está regulada por el Código Penal y la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales. Las sanciones incluyen prisión de tres meses a dos años y multas que van de 25 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En casos más graves, como lesiones que pongan en peligro la vida del animal o su muerte, las penas pueden aumentar hasta cuatro años de prisión y multas más elevadas.