Álvarez Máynez niega bajarse de la contienda por la presidencia tras tragedia en Nuevo León

Después de la tragedia en San Pedo Garza García, Nuevo León, en donde 9 personas fallecieron tras la caída de un templete, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez descartó bajarse de la contienda por la Presidencia de la República en el marco de las elecciones 2024.

Al ser cuestionado sobre si cambiaban sus expectativas para el próximo domingo 2 de junio, día de la jornada electoral, el emecista contestó: “No lo sé, no tengo idea de qué pueda pensar la gente. Me parecería que no, he recibido mucho apoyo, mucho respaldo (...)".

Me encuentro ya en la Ciudad de México.



Les informo que en unas horas será dada de alta nuestra compañera @LBallesterosM, coordinadora general de la campaña, quien permanecerá en Monterrey para seguir al pendiente de forma personal de las personas lesionadas y de las víctimas. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 24, 2024

Posteriormente, se le preguntó sobre la posibilidad de bajarse de la contienda por la presidencia: “No, yo nunca voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido, nunca”, refirió.

¿Qué dijo Álvarez Máynez sobre tragedia en Nuevo León en cierre de campaña?

El candidato presidencial mencionó que seguirá al pendiente de lo que ocurre en Nuevo León, además de que dio a conocer que dos personas todavía se encuentran graves. Sobre la continuación de su campaña presidencial, dijo que, esto se debería de valorar dependiendo de la evolución de las personas que todavía se encuentran graves.

“Está claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así y cómo la clase política, la vieja política, senadores, una vergüenza (...)", dijo. Aunado a ello, dijo que nunca había vivido algo así, por lo que marcaría para siempre su vida.

¿Qué pasó en el cierre de campaña en Nuevo León?

El pasado 22 de mayo, se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidata emecista Lorenia Canavati, mismo donde se encontraba Álvarez Máynez, pero colapsó el escenario donde se encontraban y el saldo fue de 9 personas fallecidas, incluido un niño de apenas 11 años, además de 149 heridos.

Tras el accidente en San Pedro Garza, donde una ráfaga de viento derrumbó el escenario en el que nos encontrábamos, me trasladé al hospital San José.



Estoy bien y en comunicación con autoridades estatales para dar seguimiento a lo acontecido. Lo único importante en estos… — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2024

Ante esto, la Fiscalía del estado informó que abrió una carpeta de investigación y Jorge Álvarez Máynez, junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como la candidata Mariana Rodríguez, se encuentran informando sobre las familias afectadas.