Hoy No Circula 17 enero 2025: ¿Tu auto puede circular?

El programa Hoy No Circula continúa siendo una herramienta fundamental para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México ( CDMX ) y el Estado de México ( Edomex ). Por eso, este viernes 17 de enero de 2025, las restricciones aplican a determinados vehículos para reducir las emisiones contaminantes. Toma nota para evitar una multa.

¿Qué autos no circulan hoy 17 de enero?

Este viernes 17 de enero de 2025, no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México los vehículos con:

Engomado azul: Un color asociado a ciertos modelos de automóviles y años de producción.

Un color asociado a ciertos modelos de automóviles y años de producción. Terminación de placas 9 y 0: Estos últimos dígitos de la placa vehicular determinan la restricción.

Estos últimos dígitos de la placa vehicular determinan la restricción. Holograma 1 y 2: Los vehículos que tengan este holograma deberán permanecer en casa.

Recuerda que el programa Hoy No Circula para este 17 de enero aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la CDMX , el programa se aplica en los 18 municipios siguientes del Estado de México :

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nicolás Romero

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Existen algunas excepciones al programa, como vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte público y aquellos con permisos especiales. Sin embargo, es importante verificar los requisitos específicos para cada caso.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Infringir las restricciones del Hoy No Circula puede resultar en una multa económica de hasta 3 mil 200 pesos mexicanos en la capital.

El programa Hoy No Circula es una medida necesaria para combatir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Al respetar las restricciones, contribuimos a mejorar la calidad del aire y la salud de todos.

Así que tómalo en cuenta y prepárate con anticipación en caso de que tu auto no circule este viernes 17 de enero. Por fortuna, las autoridades no han anunciado un Doble Hoy No Circula.