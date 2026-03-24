SEP confirma 17 días sin clases: Estos son los alumnos que inician antes las vacaciones de Semana Santa

¡Inicia la cuenta regresiva! Las vacaciones de Semana Santa serán un poco más largas de lo habitual, según lo establecido por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026.

Debido al tiempo litúrgico de la Cuaresma y a modificaciones en el calendario escolar, este año los estudiantes podrán gozar de un descanso bien merecido de hasta 17 días sin clases. Pero, ¿a qué se debe este “megapuente”?

Calendario SEP 2026:¿Por qué inician antes las vacaciones de Semana Santa?

La razón de que inicien antes las vacaciones de Semana Santa se debe al calendario del Consejo Técnico Escolar y a la descarga administrativa que establece la SEP.

Este año, y como si todo se alineara a la perfección, el periodo de descanso inicia oficialmente el lunes 30 de marzo, pero debido a la sesión de Consejo Técnico, este se adelantará desde el 27 de marzo.

Por ello, desde este viernes los alumnos ya no irán a la escuela, marcando así, el jueves 26 como el último día de clases.

Alumnos que inician antes las vacaciones de Semana Santa

Mientras algunos alumnos podrán disfrutar estas “vacaciones largas”, algunos estudiantes no serán tan afortunados debido a los festejos locales, por ejemplo: Aguascalientes.

Para los hidrocálidos, las vacaciones escolares se recorrerán del 20 de abril al 4 de mayo, para coincidir con la Feria Nacional de San Marcos. Ellos serán los únicos que acudirán a clase normales durante estas dos semanas.

De ahí en fuera, estos son los alumnos que disfrutarán el megapuente:



Preescolar

Primaria

Secundaria

Para los niveles de educación media superior y Universidades, el calendario suele regirse bajo acuerdos distintos.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones terminan oficialmente el viernes 10 de abril, aunque el regreso a las aulas será hasta el lunes 13 de abril.

Pero si los 17 días de descanso no fueron suficientes, antes de que termine el ciclo escolar aún quedan algunos puentes:

