VIDEO | Hombre muere sentado en Calzada de Tlalpan, CDMX; pensaban que estaba dormido

La escena estuvo frente a cientos de personas durante buena parte del día, en una de las avenidas con mayor movimiento de la Ciudad de México. Un hombre permanecía sentado sobre la banqueta, con la cabeza recargada entre las piernas, una mano colgando hacia el pavimento y la otra aferrada a unas llaves.

Nadie se detuvo a preguntar si estaba bien. Quienes lo vieron pensaron que, como tantas otras veces, simplemente estaba dormido bajo los efectos del alcohol. La realidad era mucho más dura: llevaba horas muerto.

Así encontraron a "El Güerito" sobre Calzada de Tlalpan

El hombre, conocido entre quienes frecuentan la zona como "El Güerito", falleció sobre Calzada de Tlalpan, con dirección al sur, a unos metros de la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro. Su muerte pasó inadvertida hasta que alguien notó que no mostraba ningún signo de vida y solicitó ayuda.

A un costado del cuerpo permanecían una bolsa blanca tipo costal y una gorra en el suelo. Detrás de él había una cobija blanca con detalles en color anaranjado, una de las pocas pertenencias que lo acompañaban.

⚠️ Muere una persona de la tercera edad sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez (@BJAlcaldia). Policías y paramédicos acudieron al lugar



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La costumbre hizo que nadie sospechara

Habitantes y comerciantes de la zona explicaron que la imagen del hombre sentado durante horas no les resultó extraña. Aseguraron que era común verlo deambular por el lugar en estado de ebriedad y quedarse inmóvil por largos periodos.

Esa rutina terminó por normalizar una escena que ocultaba una tragedia. Nadie imaginó que aquella postura inmóvil no era consecuencia del alcohol, sino el reflejo de una muerte ocurrida a plena luz del día.

El hombre tenía entre 60 y 70 años y, según relataron personas que lo conocían, vivía en condiciones de vulnerabilidad. Su presencia era habitual en ese punto de Calzada de Tlalpan, donde varios vecinos ya lo identificaban.

El cuerpo ya estaba rígido cuando llegaron los peritos

La escena adquirió un tono aún más impactante cuando personal pericial de la Fiscalía capitalina inició las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Al intentar introducirlo en la bolsa para su traslado, los peritos confirmaron que el cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica. El hombre había fallecido en la misma posición en la que permaneció sentado durante varias horas, por lo que fue necesario acomodarlo para poder retirarlo del lugar.