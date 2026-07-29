Detienen a mujer extranjera con 200 dosis de droga en Álvaro Obregón: La relacionan con robos a casas en Metepec

Una mujer colombiana de aproximadamente 32 años, fue detenida con más de 200 dosis de aparente marihuana y crystal, en calles de la colonia Pinciano Arriaga, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX); el vehículo en el que se encontraba está relacionado con el robo a casas en Edomex.

Los hechos ocurrieron en las calles Cerrada Calle 7 y la Calle 6, en la colonia Ponciano Arriaga.

Marihuana y crystal: Todo lo que hallaron los policías al interior del vehículo gris

Los primeros reportes indican que lo elementos de la policía capitalina realizaban un patrullaje de seguridad y vigilancia, cuando observaron a una mujer al interior de un vehículo de color gris, actuando de manera inusual mientras manipulaba diversas bolsas de aparente droga.

Al acercarse para realizar la revisión de seguridad, le aseguraron 170 bolsitas de aparente marihuana, además de 36 envoltorios con una piedra similar al crystal, junto a un teléfono celular y un vehículo.

"La mujer que se identificó como ciudadana colombiana de 32 años de edad fue detenida, enterada de sus derechos de ley y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", se explicó en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en la alcaldía @AlcaldiaAO, policías de la #SSC detuvieron a una mujer en posesión de aparente marihuana y crystal, y un vehículo posiblemente relacionado en dos eventos de robo a casa habitación… pic.twitter.com/wlQpVUwNig — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 29, 2026

El vehículo era buscado en el Edomex: Detenida queda a disposición del Ministerio Público

Al realizar las investigaciones, se descubrió que el vehículo, en el que se encontró a la mujer colombiana, estaría posiblemente relacionados con dos robos a casa habitación ocurridos en el mes de enero y febrero de este año, en calles del municipio de Metepec, Estado de México (Edomex).

La mujer fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público, quien decidirá su situación legal. Hasta el momento no se han revelado más detalles de los hechos.

"Se supo que el vehículo asegurado está posiblemente relacionado con dos eventos de robo a casa habitación ocurridos en la colonia San Francisco Coaxusco", explicaron las autoridades de la Ciudad de México.