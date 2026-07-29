¿Habrá contingencia ambiental en CDMX? Hoy No Circula miércoles 29 de julio

El programa Hoy No Circula sigue en marcha este miércoles 29 de julio en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), como una medida para reducir la contaminación en la zona metropolitana.

Por lo que es crucial verificar la terminación de tu placa, el holograma y el engomado de tu vehículo, antes de salir de casa, ya que las multas siempre están a la orden del día.

¿Qué autos no circulan el 29 de julio de 2026?

A pesar de la mala calidad del aire, este miércoles no se necesitó activar una contingencia ambiental, por lo que las medidas se mantienen como de costumbre.

Pese a esto, es importante verificar que tu vehículo está exento del Hoy No Circula este miércoles, porque, de no hacerlo, la sanción será inevitable. Los autos que NO podrán circular son aquellos que tengan:



Placas con terminación 3 y 4

Engomado rojo

Hologramas 1 y 2

Recuerda que el horario de aplicación del programa va de las 5:00 a las 22:00 horas. Si no estás seguro de poder circular, revisa los detalles de tu placa y el tipo de holograma que tienes.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de no seguir las restricciones del programa Hoy No Circula, oficiales de tránsito de la CDMX pueden imponer multas que oscilan entre los 3 mil 500 pesos, según lo establecido por el Reglamento de Tránsito, basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que generaría un costo adicional de al menos 800 pesos, con un cargo diario por cada día que permanezca en el depósito.

Es fundamental que tomes en cuenta las restricciones del programa, ya que las consecuencias pueden ser costosas y complicadas.

¿Desde cuándo no se activa una contingencia ambiental en CDMX?

Por el momento, no hay ninguna contingencia ambiental activa en la capital del país; la última fase de contingencia por ozono se levantó el pasado 26 de abril de 2026 por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Debido a que los niveles de contaminación no han superado los 150 puntos IMECA en las estaciones de monitoreo, no ha sido necesario aplicar medidas extraordinarias.

Pese a esto se recomienda estar atento a canales oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ya que suelen emitirse nuevos comunicados durante la tarde.