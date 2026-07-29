Fue clave para salvar a Ovidio Guzmán: capturan a “El 20" por agredir a soldados

Adrián “N”, alias “El 20”, presunto jefe regional del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, fue detenido por fuerzas de seguridad federales, pero su captura reveló que estaría relacionado con el caso de Ovidio Guzmán, de "Los Chapitos".

El hombre fue aprehendido junto con otro sujeto por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

“El 20” habría participado en agresión contra militares

Adrián “N”, “El 20", fue detenido en la localidad de Villa Victoria, municipio de Mazatlán. De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, presuntamente participó en la agresión contra personal militar el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán donde perdieron la vida cinco soldados.

En 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a instalaciones y fuerzas del Ejército Mexicano durante las operaciones para detener a Ovidio Guzmán, "El Ratón", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Decomisan armas a "El 20" tras ser detenido en Sinaloa

A los detenidos se les aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 mm., cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, 1 vehículo y diverso equipo táctico. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de

la República.

Esta detención se suma a la captura de Gabriel “N” , alias "Gabito”, a quien se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en Sinaloa, el 23 de enero de 2026, así como, la desaparición de cuatro turistas del Estado de México el 3 de febrero de 2026 en Mazatlán.

Abaten al narcotraficante “Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos”

Cristhian “N”, alias “Texas”, jefe de plaza en Culiacán, fue abatido por fuerzas de seguridad el 8 de julio de 2026 en Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que además elementos de seguridad estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”.

“El Texas” asumió ese rol desde el 23 de mayo de 2025, tras la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, “El 27” y/o “El Perris”, jefe de seguridad personal de "Los Chapitos" y uno de los hombres más cercanos de Iván Archivaldo Guzmán.

