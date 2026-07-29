Marchas CDMX y concentraciones HOY 29 de julio 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¡No llegues tarde! Consulta aquí las alternativas viales antes las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos que se esperan para este miércles 29 de julio.
Que el tráfico no arruine tus planes o actividades del día de hoy. Aquí las marchas CDMX, calles cerradas, bloqueos para este miércoles 29 de julio 2026. Consulta las alternativas viales en vivo.
Marchas CDMX y concentraciones HOY 29 de julio 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¿A qué hora habrá mannifestantes en Paseo de la Reforma?
Se espera que durante el día manifestantes afecten las vialidades sobre Paseo de la Reforma No.116. toma tus precacuciones.
#PrecauciónVial | Durante el día considera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma No. 116, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 29, 2026