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Marchas CDMX y concentraciones HOY 29 de julio 2026: Calles cerradas y alternativas viales

¡No llegues tarde! Consulta aquí las alternativas viales antes las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos que se esperan para este miércles 29 de julio.

Calles cerradas
Marchas CDMX que colapsarán las calles de la capital.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Que el tráfico no arruine tus planes o actividades del día de hoy. Aquí las marchas CDMX, calles cerradas, bloqueos para este miércoles 29 de julio 2026. Consulta las alternativas viales en vivo.

Marchas CDMX y concentraciones HOY 29 de julio 2026: Calles cerradas y alternativas viales

¿A qué hora habrá mannifestantes en Paseo de la Reforma?

Se espera que durante el día manifestantes afecten las vialidades sobre Paseo de la Reforma No.116. toma tus precacuciones.

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