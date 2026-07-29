Operador clave del Cártel de Sinaloa ligado a Ovidio Guzmán y ataques al Ejército, él es Adrián “El 20"

Adrián “N”, alias “El 20”, fue detenido el día de ayer en Villa Victoria, municipio de Mazatlán, Sinaloa y fue en ese momento en que se dio a conocer su relación con Ovidio Guzmán y "Los Chapitos". Otro golpe para el Cártel de Sinaloa.

Se le relaciona con los dos eventos que marcaron a Sinaloa en los últimos años conocidos como los "culiacanazos".

¿Quién es Adrián "N", alias "El 20" y cuál es su cercana relación con "Los Chapitos"?

Adrián "N" es presunto jefe regional del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, fue detenido en Villa Unión (municipio de Mazatlán, Sinaloa) durante un operativo coordinado por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se le vincula directamente con la emboscada perpetrada el 30 de septiembre de 2016 contra un convoy del Ejército Mexicano en Culiacán, un ataque armado que dejó un saldo de cinco soldados muertos y varios lesionados.

Sus actividades ilícitas se concentraban en la región sur del estado de Sinaloa, abarcando localidades y municipios como Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, Concordia y Escuinapa.

Las autoridades informaron que "El 20" , en los años 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a instalaciones y fuerzas del Ejército Mexicano durante las operaciones para detener a Ovidio “N”, “Ratón”, evento conocido como el "culiacanazo".

Al momento de ser detenido se le aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 mm., cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, dos mil 8 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.