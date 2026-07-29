¿Qué sucede con la denuncia si el acusado muere en casos como abuso sexual o feminicidio? Esto dice la ley

En un país donde la cultura de la denuncia a veces se ve atajada porque las víctimas no siempre las realizan o las autoridades no dan respuesta surge la duda de qué sucede cuando el acusado o sentenciado de delitos como el abuso sexual o feminicidio muere mientras en está en el proceso. Aquí te resuminos lo que dicen las leyes mexicanas en estos casos.

¿Qué sucede con mi denuncia si el acusado muere durante el proceso o sentencia?

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, en su fracción II, la ley determina que la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas se extinguen por la muerte del acusado o sentenciado.

Esto significa lo siguiente para casos graves como el abuso sexual o el feminicidio:

Extinción de la persecución penal:

Si el presunto responsable muere antes de que concluya el proceso o de que se dicte una sentencia condenatoria firme, el Estado ya no puede continuar juzgándolo ni imponerle una sanción de cárcel, por lo que el proceso penal en su contra se archiva.

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La denuncia y el impacto en la investigación:

Pero nada está perdido para la víctima, pues aunque la acción penal contra esa se extingue por su fallecimiento, las investigaciones para esclarecer los hechos, proteger los derechos de las víctimas y, en su caso, determinar si existieron coautores o partícipes involucrados siguen su curso.

Radiografía de la violencia en México: Feminicidios y rapto golpean a las mujeres

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el porcentaje de víctimas por delito y sexo a nivel nacional de enero a junio de 2026, la violencia de género extrema y ciertos ilícitos contra las mujeres como el rapto quedan en un 86.4%, la corrupción de menores con un 64.0% y la trata de personas con un 62.4%.

En cuanto al delito por lesiones dolosas, los porcentajes entre ambos sexos se equilibran de forma más cercana, registrando un 46.4% en mujeres y un 51.1% en hombres.

En contraste, delitos como el homicidio doloso, el homicidio culposo y el secuestro concentran las tasas más altas de víctimas masculinas, alcanzando un 89.3% en homicidios dolosos, un 71.8% en homicidios culposos y un 79.9% en casos de secuestro, de acuerdo con la información reportada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas.