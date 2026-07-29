¿Quién es el “gringo” que surtió de armas y asesoró al Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa ha usado diversos métodos para tener el control de las plazas en el país y para expandirse, como otras organizaciones criminales, usa la violencia como frente.

Paara que su poder creciera, el cártel que lideró el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán logró pactar con un hombre que les dio armas y asesoría para burlar al gobierno de Estados Unidos para cruzar droga a ese país.

Identifican a sujeto de EU que entregaba armas al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que un hombre fue acusado de conspiración para suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa.

El fiscal federal Ryan Raybould anunció que un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de doce cargos contra este sujeto.

Se trata de Loyd Walter Hall, de 27 años, un residente de la ciudad Amarillo, en el norte de Texas. Este hombre también es investigado por:



Conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos



Posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico



Varios cargos de proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas de fuego



Conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego

Estadunidense contactó a miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua

Según lo reportado por el gobierno estadunidense, entre 2024 y 2026, Loyd Walter Hall y varios de sus cómplices se contactaron con un miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.

Hall proporcionó armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses al Cártel de Sinaloa.

Además, el Departamento de Justicia señaló que Hall no operaba solo, pues junto con cómplices, tanto identificados como anónimos, logró operar para el cártel.

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Luego de ser acusado por la autoridad de la Unión Americana, este sujeto, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

“Las acusaciones de esta imputación describen no solo el tráfico ilegal de armas de fuego a una organización terrorista extranjera designada, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”, declaró Brian Garner, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas.

