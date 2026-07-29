Alerta vial en CDMX: Cae cable de alta tensión del Trolebús en Eje 2 Norte y Reforma; provoca caos vial en la zona

Caos vial en la CDMX. En las primeras horas de este 29 de julio 2026 se reportó la caída de un cable de alta tensión del Trolebús, quedando atravesado sobre el cruce de Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma, Ciudad de México, lo que generó afectaciones viales en la zona.

¿Qué pasó en Reforma y Eje 2 Norte? Presunto intento de robo provocó la caída del cable

Los primeros informes indican que la caída del cable pudo haber sido provocada por un intento de robo. Se trata de un cable de alta tensión de alrededor de 600 volts; se recomienda circular con precaución en el lugar de los hechos.

El reporte ya fue realizado, por lo que un grupo de trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos ya se encuentran realizando las labores necesarias en el lugar para restablecer las condiciones de seguridad para las personas que pasan por la zona.

Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución, ya que se registra carga vehicular en la zona. No se reportaron personas afectadas por la caída del cable de alta tensión en Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma.

Caída de cable de alta tensión del Trolebús provoca caos vial en CDMX|AZTECA NOTICIAS

¿Qué pasa con el servicio del Trolebús tras la caída del cable?

¡No entres en pánico! El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX no ha dado noticias respecto a este tema, por lo que el trolebús continúa operando de forma normal durante la mañana de este 29 de julio 2026.

Por otro lado, el medio de transporte ni las autoridades capitalinas han dado más información respecto al tema, por lo que se desconoce su postura respecto al tema.

¿Dónde reportar un problema o accidente en el Trolebús CDMX?

En caso de viajar en el Trolebús CDMX y notar algún problema o accidente, puedes reportarlo a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), llamando a LOCATEL al teléfono 55-56-58-11-11, o comunicándote directamente con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

También puedes hacerlo de forma digital. Ingresa al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) usando tu cuenta Llave CDMX para registrar el folio de tu queja, reporte o sugerencia.