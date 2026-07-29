Confirman bloqueo total por feminicidios: fecha, hora y lugar; “les piden dinero; están desesperadas”

Familiares de víctimas de feminicidios en el Estado de México (Edomex) anunciaron que llevarán a cabo un bloqueo total a la vialidad en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales avenidas que conecta la entidad con la Ciudad de México (CDMX).

El movimiento fue concovado por un grupo de padres de familia cuyas hijas fueron víctimas de este delito, pero debido a la falta de ayuda y avance en las carpetas de investigación de sus casos, confirmaron que llevarán a cabo un bloqueo total en esta avenida.

¿Cuándo será el bloqueo en CDMX por casos de feminicidios?

Con el lema de "Juntas Exigimos Justicia" y "¡No queremos más discursos!", las familias de las mujeres asesinadas anunciaron un cierre en la Calzada Ignacio Zaragoza el próximo 31 de agosto de 2026.

"Somos familias que venimos del oriente del Estado de México y las periferias, donde parece que el sistema de justicia no sirve; está corrupto o está sobrepasado. Somos madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos y personas que seguimos esperando justicia", expresaron en la convocatoria.

Hora exacta del bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza

La convocatoria contempla que la movilización se lleve a cabo a las 11:00 horas de la mañana. En el bloqueo acudirán mamás de hijas víctimas de feminicidio cuyos casos ocurrieron en la zona oriente del Estado de México.

Se tiene previsto que el punto de concentración de las manifestantes sea a la altura del Metro Tepalcates de la Línea A con el objetivo de exigir avance en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero el bloqueo podría expandirse con una marcha.

Señalan falta de atención de la Fiscalía del Edomex para casos de feminicidio

Carmen Sánchez, víctima de intento de feminicidio tras un ataque con ácido en 2014, se sumará a esta movilización.

La activista, quien acompaña a las familias de las víctimas, comentó en entrevista con Azteca Noticias, lo que será este movimiento y las exigencias que piden a las autoridades.

"Algunas de las familias llevan años en búsqueda de justicia y los ministerios públicos solo le dicen que están en investigación, que están avanzando, pero hasta ahí se limitan. No les muestran lo que las familias quieren ver, que verdaderamente esas carpetas de investigación estén avanzando. No les responden las llamadas", comentó.

Las familias le han externado a ella que no quieren una reunción con "ninguna persona del medio político", sino que "los ministerios públicos muestren cada una de las evidencias que hay en los procesos" y que se les permita participar dentro dle proceso de investigación.

"Las familias no están exigiendo sus derechos solo por un capricho, sino porque verdaderamente ellas han aportado y saben que pueden aportar más para que sea una investigación que verdaderamente se sostenga y se pueda llegar o a detener al feminicida o al agresor y que se pueda avanzar en todos los procesos.

"Estas familias ya están desesperadas. Ya no ya no saben qué más hacer para que sean escuchadas, para que sean atendidas y para que sean acompañadas en estos procesos tan difíciles", comentó.

Acusan que funcionarios piden dinero para investigar feminicidios

Carmen Sánchez compartió que entre las víctimas hay casos en los que las autoridades han pedido dinero a las familias para acelerar el proceso de investigación. "Hay dos familias a las que les pidieron dinero recientemente", señaló la activista.

"La convocatoria está abierta, una convocatoria de familias organizada de las propias familias para otras familias que quieran sumarse y que el único objetivo es ser escuchadas, que las volteen a mirar, que las escuchen, que las atiendan de manera digna y eso ese es su objetivo de ellas", añadió.