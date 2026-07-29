Caída de árbol de 15 metros aplasta autos en la colonia Del Valle, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el colapso de un árbol de gran tamaño causó destrozos materiales en la alcaldía Benito Juárez, reavivando las quejas de los vecinos por la falta de atención de las autoridades ante reportes previos de riesgo.

Árbol de 15 metros cae sobre vehículos y arranca cableado en la colonia Del Valle

Un fuerte estruendo despertó de madrugada a los habitantes de la calle Tlacoquemécatl, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que un árbol de más de 15 metros de altura se desprendiera por completo desde su base y colapsara sobre la vía pública.

#MientrasDormía | Un árbol de casi 30 metros se desplomó sobre dos vehículos estacionados en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.



No hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Vecinos aseguran que el árbol había sido reportado como un riesgo desde hace años.



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Al venir abajo, el pesado ejemplar y su abundante follaje cayeron directamente sobre dos vehículos particulares que se encontraban estacionados en el lugar, provocándoles severos daños estructurales. Además, durante la caída, el árbol arrancó parte del cableado eléctrico de la zona y bloqueó de manera total la circulación vehicular. Vecinos y afectados reportaron que el hecho ya había sido notificado en repetidas ocasiones a la demarcación desde años atrás sin obtener respuesta oportuna.

"Pensamos que los cristales se habían roto, luego sonó la alarma de mi carro y al salir me di cuenta de que el árbol había caído directamente en mi carro... es pérdida total", relató uno de los automovilistas afectados tras el impacto.

A pesar de la aparatosa magnitud del colapso, las autoridades confirmaron que no se encontraban personas al interior de los vehículos al momento del siniestro, por lo que únicamente se registraron cuantiosos daños materiales. Elementos de Bomberos de la CDMX y de Protección Civil acudieron al sitio para seccionar el tronco con motosierras, retirar las ramas y restablecer la circulación una vez concluidas las maniobras.

Camioneta choca contra muro de contención y vuelca en Circuito Río Churubusco

Una camioneta particular sufrió una aparatosa volcadura sobre los carriles centrales del Circuito Río Churubusco, a la altura de la colonia El Prado, dentro del perímetro de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades viales, el conductor de la unidad perdió el control del volante al tomar una curva a velocidad considerable, lo que provocó que el vehículo se impactara de lleno contra el muro de contención de concreto y terminara volcado sobre uno de sus costados.

Volcadura en el Periférico causa estragos viales en San Jerónimo



Un vehículo volcó tras impactar la aguja de incorporación al pasar del segundo piso a los carriles centrales del Periférico.



Policías laboraron en la alcaldía Magdalena Contreras, #CDMX, para enderezar la unidad y… pic.twitter.com/cU4Yy0RiKR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Al sitio del percance arribaron paramédicos para brindar atención médica prehospitalaria a los ocupantes de la camioneta. Tras realizarles la valoración correspondiente, determinaron que ninguno de los tripulantes presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un nosocomio. En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para poner la unidad sobre sus ruedas, permitiendo que posteriormente una grúa remolcara el vehículo. Durante las labores de auxilio se registró una considerable carga vehicular y reducción de carriles en la zona.