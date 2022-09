Cámara de Diputados alista debate sobre reforma a la Guardia Nacional

En medio de posturas encontradas, la Cámara de Diputados se alista para abrir el debate sobre la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que plantea que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.

En su sesión de esta tarde la bancada de Morena y sus aliados del Partido Verde y PT, le dispensaran los trámites legislativos a la iniciativa de la Guardia Nacional a fin que no pase a comisiones y discutir y aprobarla con sus votos.

En un afán de evitar el fast track en el proceso legislativo, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó un amparo para que un juez frene lo que llaman “un madruguete militarista de Morena que agudiza la crisis de violencia y el deterioro de nuestras fuerzas armadas”.

“No, va a pasar, no vamos a dejar que violen la Constitución…Son inconstitucionales, no se puede modificar la ley sin modificar la Constitución, no va a pasar” sentenció Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados naranja.

Movimiento Ciudadano acusa que la propuesta contraviene a los artículos 1, 21, 87, 128, 129, 133 y 134 constitucionales, así como al artículo Quinto Transitorio de la reforma de 2019 en materia de Guardia Nacional, en donde se estipula que estaría adscrita solo hasta marzo 2024 a la Sedena. Además de que vulnera también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La sesión esta convocada para las tres de la tarde de este viernes en la que hay varios temas en la agenda legislativa, pero en cualquier momento el tema de la Guardia Nacional será presentado para dispensar los tramites legislativos y que no se turne a comisiones.