Iniciativa de Guardia Nacional es para que no se corrompa como PF: AMLO

En su Cuarto Informe de Gobierno como presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió su iniciativa sobre la Guardia Nacional, que prevé que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control de esa corporación es para evitar casos como la Policía Federal (PF)

Ante su gabinete e invitados especiales, AMLO sostuvo que la intención de que la Guardia Nacional pase a la Sedena no es militarizar al país, sino que se consolide como una corporación, además de evitar que se corrompa como la extinta Policía Federal.

“Para que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”, dijo en su Cuarto Informe de Gobierno.

Guardia Nacional será principal institución de seguridad pública

El Presidente explicó que se busca que la Guardia Nacional opere con la vigilancia de la Sedena y descartó que en las corporaciones haya personas como García Luna.

“El objetivo es cuidar, con la vigilancia de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país, que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos.

“La autoridad no es cómplice encubridora o ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito, caso Ayotzinapa es una prueba”.



AMLO defiende su estrategia de seguridad nacional

El Presidente de México también aseguró que se redujeron los delitos del fuero federal, ya que se están atendiendo las causas que provocan la violencia, incluso presumió que las cifras de reducción son mayores que las de sus antecesores.

“Desde que llegamos, los delitos del fuero f ederal bajaron en 29.3%, en coordinación con gobiernos estatales, robo de vehículos en 43.1%; el secuestro en 81% y en todos los delitos de robo de 23.4%".

“Hemos reducido el número de homicidios en 2.82%, en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Este delito aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en 59%".