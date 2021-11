Arranca Cámara de Diputados discusión de Presupuesto 2022

Ciudad de México. Con posturas encontradas entre las fuerzas políticas la Cámara de Diputados discute el proyecto de Presupuesto del gobierno federal para 2022, que asciende a más de 7 billones de pesos.

Al grito de “Va Por México” y “Es un honor estar con Obrador” surgen las primeras mantas en tribuna, en medio de un acalorado debate.

PAN, PRI y PRD refrendaron su demanda de redistribuir 190 mil millones del Presupuesto federal del próximo año a rubros de Federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social. Pero en Morena se resisten a disminuir costos de obras y programas de gobierno. Luis Chárazo, Coordinador de diputados del PRD, pidió un debate.

Queremos que se deje de centralizar las finanzas de este país. Tenemos que entregar recursos a los municipios para que cumplan con su función básica en infraestructura y en seguridad… Queremos un debate de cara a la nación, queremos que la nación se entere qué proponemos unos y otros

El PRI, en voz de su líder parlamentario, Rubén Moreira rodeado de pancartas y mantas pido a Morena no actuar con soberbia.

Le pedimos a la mayoría oficial que acepte debatir nuestros argumentos y reorientar el presupuesto a estados y municipios (...)los mexicanos no les dieron la mayoría ni aquí ni para otras reformas así que pedimos respeto para la discusión si después quieren discutir alguna otra cosa

Pero en Morena, la legisladora Laura Pérez Segura cuestionó la intención de la oposición “la trampa de la derecha está en querer proponer disminución de impuestos, pero no porque quieran disminuirlos, sino solo porque se les ve bien en la foto. Eso efectivamente no es una marcianada, es una hipocresía de la derecha. Exigen más recursos para estados y municipios aun cuando no hay esfuerzo recaudatorio y ya hay un incremento”.



Oposición pide a Morena un Presupuetso justo

“Nosotros no venimos con la marciada de pedirles que se saquen 500 mil millones de pesos más, no venimos con eso… la gente debe saberlo: sí hay dinero, sí hay recursos públicos, el problema son las prioridades equivocadas que vienen dictadas desde el Palacio Nacional… Nosotros aplaudimos los programas sociales, los que de verdad ayudan”, sostuvo el coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera.

Por su parte, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, sentenció “Esta ruptura de modelo económico neoliberal se acabó, no hay más moches, no hay más etiquetados, por si ustedes estaban pensando en eso”.

En tanto, Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano, reprochó al grupo mayoritario el Presupuesto 2022, “Volvemos a los tiempos del presupuesto del señor presidente; volvemos a los tiempos del gobierno personal de quien se cree providencial y volvemos a los tiempos de un congreso que se suicida, se borra y abdica de sus responsabilidades y obligaciones democráticas”.