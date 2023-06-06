Por el cambio climático, el Ártico puede quedarse sin hielo para 2030, advierten especialistas

Una investigación realizada por científicos asegura que el Ártico, ubicado al norte del planeta, podría quedarse sin superficies de hielo en menos de una década y apuntan una fecha límite: el año 2030. De acuerdo con la investigación, esta zona ha experimentado los efectos del cambio climático de una forma más rápida en comparación con otras partes de la Tierra.

El cuerpo de hielo que se contrae entre los cambios de estaciones alcanza una área mínima cada mes de septiembre, al cual es llamada “hielo marino multianual”. Sin embargo, esta capa, que funciona como una barrera para transferir la humedad y el calor entre el océano y la atmósfera ha reducido su tamaño a lo largo de las últimas décadas.

¿Qué pasa con el hielo del Ártico?

Anteriormente, el hielo multianual antes ocupaba 7 millones de kilómetros cuadrados, pero tras los últimos 40 años, ahora sólo son 4 millones de kilómetros cuadrados, apunta la investigación “Proyecciones con restricciones observacionales de un Ártico sin hielo, incluso en un escenario de bajas emisiones” publicada por la revista especializada Nature Communications.

Esta pérdida de hielo, de 3 millones de kilómetros cuadrados, es equiparable a la superficie de la India, dos veces el área de Mongolia o tres veces la superficie de Venezuela.

El estudio proyecta que el Ártico podría quedarse sin hielo en el verano de 2030, sin importar si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático en el planeta Tierra.

¿Por qué importa el deshielo del Ártico?

El hielo en el Ártico tiene la función de reducir la cantidad de luz solar que recibe el océano del planeta. Al ocurrir un deshielo, esto acelerará la subida de temperatura del agua en los océanos y provocará que el hielo de Groenlandia se derrita a una mayor velocidad, lo que incrementará el nivel del mar.

Una pérdida de esta capa de hielo también provocaría cambios en la circulación atmosférica y en las trayectorias de las tormentas, así como cambios drásticos en la actividad biológica de los océanos.

