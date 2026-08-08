Cofepris lanza alerta por leche de bebé adulterada: ¿Qué marca es y cómo identificarla?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó un comunicado para alertar a la población de la adulteración de una leche para bebé.

En la misma alerta sanitaria también se incluyó la falsificación de un medicamento para adultos y un suplemento alimenticio.

¿Cuál es la leche para bebé con alerta sanitaria de la Cofepris?

La Cofepris lanzó su alerta sanitaria por la comercialización de leche adulterada de la marca Frisolac GOLD Comfort Multio, la cual está destinada a bebés con necesidades especiales de nutrición.

Laboratorios Pisa encontró irregularidades en la presentación en lata de 800 gramos en polvo, por lo que se recomienda no adquirir alguno de los lotes señalados en la alerta.

¿Qué lotes están adulterados?

Lote D0SJJ (Fecha de caducidad: 06/10/2026)

(Fecha de caducidad: 06/10/2026) Lote ID97ST6 (Fecha de caducidad: 24/11/2026)

(Fecha de caducidad: 24/11/2026) Lote 4345D6Z (Fecha de caducidad: 16/12/2026)



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