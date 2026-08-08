Cofepris lanza alerta por leche de bebé adulterada: ¿Qué marca es y cómo identificarla?
La Cofepris lanzó un comunicado para alertar a la población de la adulteración de una leche para bebé.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó un comunicado para alertar a la población de la adulteración de una leche para bebé.
En la misma alerta sanitaria también se incluyó la falsificación de un medicamento para adultos y un suplemento alimenticio.
¿Cuál es la leche para bebé con alerta sanitaria de la Cofepris?
La Cofepris lanzó su alerta sanitaria por la comercialización de leche adulterada de la marca Frisolac GOLD Comfort Multio, la cual está destinada a bebés con necesidades especiales de nutrición.
Laboratorios Pisa encontró irregularidades en la presentación en lata de 800 gramos en polvo, por lo que se recomienda no adquirir alguno de los lotes señalados en la alerta.
⚠️ #CofeprisInforma | Detectamos irregularidades y falsificaciones en diversos productos. Consulta los documentos en:— COFEPRIS (@COFEPRIS) August 7, 2026
• Alerta 1: https://t.co/bFZsplXM67
• Alerta 2: https://t.co/z0dOkD9rUR
• Alerta 3: https://t.co/9hi1piPpVL
• Aviso de riesgo: https://t.co/OlUUcK6dc7… pic.twitter.com/7ZLORXXuB6
¿Qué lotes están adulterados?
- Lote D0SJJ (Fecha de caducidad: 06/10/2026)
- Lote ID97ST6 (Fecha de caducidad: 24/11/2026)
- Lote 4345D6Z (Fecha de caducidad: 16/12/2026)
Recomendaciones de la Cofepris
- Si se detecta la venta del producto Frisolac GOLD Comfort Multio, en presentación de lata con 800 g de polvo, correspondiente a los números de lote señalados y que presente las anomalías indicadas, no se recomienda adquirirlo ni utilizarlo. En caso de contar con información sobre su comercialización, se deberá presentar la denuncia sanitaria correspondiente mediante el enlace habilitado para tal fin.
- Al comprar productos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web o redes sociales, se recomienda verificar que su precio no sea considerablemente inferior al valor habitual del producto en el mercado, ya que esto podría representar una señal de alerta.
- Antes de adquirir el producto, revisar que el envase se encuentre en buenas condiciones y no muestre indicios de manipulación. Asimismo, comprobar que el número de lote y la fecha de caducidad sean legibles, estén vigentes y no presenten modificaciones o alteraciones.
- Si el lactante consumió Frisolac GOLD Comfort Multio, en presentación de lata con 800 g de polvo, correspondiente a los lotes señalados y con las anomalías descritas, se recomienda observar cuidadosamente cualquier síntoma o cambio en su estado de salud.
- Para preparar cualquier fórmula infantil, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de preparación y uso, así como mantener adecuadas condiciones de higiene, con el propósito de reducir posibles riesgos para la salud del lactante.