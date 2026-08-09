¿Habrá cambio de sede para el examen de control? La UNAM aclara su postura tras inconformidad de aspirantes

La asignación de lugares para presentar el examen de control presencial generó molestias entre varios aspirantes convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

La necesidad de hacer traslados largos y gastos extra encendió provocó reproches de los jóvenes que buscan un lugar.

¿Qué dijo la UNAM sobre el posible cambio de sede?

¿Habrá cambio de sede para el examen de control de la UNAM?

Ante la inconformidad manifestada por los estudiantes sobre los puntos asignados, la universidad confirmó que no habrá cambios de sede.

La institución explicó que la distribución de los participantes se hizo bajo un criterio de regionalización, por lo que las citas publicadas en el sistema son completamente difinitivas y deben respetarse.

#BoletínUNAM Informa la UNAM sedes y horarios para el Examen de Control Presencial > https://t.co/BTAR0tznH5 pic.twitter.com/6TQxTemgdu — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

¿Cuáles son las sedes para el examen de la UNAM?

Para llevar a cabo este proceso, la Universidad habilitó cuatro sedes oficiales distribuidas en el país: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Según la institución, el propósito de dividir los grupos por zonas geográficas era evitar desplazamientos aún más largos y costosos para los estudiantes convocados a la prueba.

¿Por qué los estudiantes están molestos con el examen de control?

Aunque los criterios de regionalización fueron estudiados por la universidad, aspirantes dijeron que tendrán que realizar viajes largos desde sus comunidades de origen.

Esta situación, según ellos, implica desembolsar dinero para cubrir costos de transporte, hospedaje y alimentos durante los días previos a la evaluación, lo que generó el reclamo hacia la autoridad universitaria.

Recomendaciones de la UNAM para el día del examen

Para evitar contratiempos durante la de evaluación, la UNAM recomendó a los aspirantes verificar con anticipación la ubicación exacta del lugar asignado y planear las rutas de transporte.

Además, es requisito indispensable presentarse puntual en la fecha señalada con una identificación oficial vigente y el comprobante de cita impreso.

UNAM piden prever logística ante viajes de larga distancia

La institución aconsejó, a quienes deban viajar desde otras entidades, organizar sus itinerarios de transporte y alojamiento desde días antes.

Hizo un llamado a descansar la noche previa y atender las indicaciones del personal universitario que estará presente en cada inmueble para guiar a los asistentes.