Lluvia de estrellas Perseidas 2026: A qué hora alcanza su pico en México y recomendaciones para verla

Cada mes de agosto, el cielo nos regala uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. La lluvia de estrellas Perseidas, conocidas también de forma popular como las "lágrimas de San Lorenzo", vuelve a la atmósfera con varios destellos por hora.

Te decimos si se puede ver en México, la hora exacta para voltear al cielo y cómo prepararte.

¿Qué son las Perseidas y por qué suceden cada año?

Las Perseidas son una lluvia de meteoros u objetos rocosos muy pequeños que dejó el cometa Swift-Tuttle. Cada año por estas fechas, la Tierra cruza la órbita de este cometa y sus partículas entran a la atmósfera arriba de los 50 kilómetros por segundo.

Por la fricción, estos granos de polvo se vaporizan, creando los destellos brillantes que se conocen como estrellas fugaces.

¿A qué hora puedes ver la lluvia de estrellas Perseidas en México?

Aunque la lluvia empieza a verse desde mediados de julio y se extiende hasta finales de agosto, el momento perfecto para poder presenciarla ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto de 2026.

Para México, la mejor parte estará entre la 1:00 a.m y las 4:30 a.m, cuando se podrán registrar entre 50 y 100 meteoros por hora.

¿Por qué se va a poder ver mejor la lluvia de estrellas Perseidas?

Una de las ventajas para este año es la fase de la Luna. Al coincidir la noche del 12 de agosto con la Luna nueva, el satélite no emitirá luz que nuble o disminuya la vista.

Esto dejará un cielo completamente oscuro, ideal para ver hasta los destellos con menos intensidad sin necesidad de usar filtros ni telescopios.

¡Espectáculo! 🌠🤩Así podrás ver la lluvia de estrellas Perseidas desde Puebla. ¿Cuándo será? https://t.co/q8RihtBd9N — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 2, 2026

Los mejores lugares para ver la lluvia de estrellas

Para disfrutar la lluvia de estrellas no necesitas binoculares ni telescopios, ya que estos aparatos reducen el campo de visión.

Lo ideal es salir de la ciudad y buscar zonas rurales, campos abiertos o parques apartados de la contaminación lumínica.

Solo debes acostarte boca arriba y poner tu mirada hacia el cielo, de preferencia apuntando en dirección opuesta a los edificios.

Consejos prácticos para no perderte la lluvia de estrellas Perseidas

El truco para ver la mayor cantidad de estrellas fugaces es dejar de ver el celular minutos antes de que vayas a salir, para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Se recomienda evitar el uso de pantallas de teléfonos celulares o linternas de luz blanca al menos 20 minutos antes de empezar a mirar.