Carla de 15 años, protegió con su cuerpo a su hermanita de 4 durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca

Luego de la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca que dejara múltiples lesionados, algunos de gravedad, como es el caso de una menor de 15 años con más de la mitad de su cuerpo con lesiones por quemaduras, este sábado será su traslado a Galveston, Texas, para ser atendida.

Este sábado se llevará a cabo el traslado de Carla a Galveston, Texas; ella es la menor de 15 años, quien resultó lesionada en la explosión de la pipa de gas en Morelos. El traslado se realizará con apoyo de Shiners México en una ambulancia aérea después del mediodía.

También, este sábado se ha actualizado la cifra de pacientes hospitalizados. Ya son siete; dos de ellos permanecen en Morelos, uno en el Hospital General de Cuernavaca y otro precisamente está en el Hospital General de Jiutepec.

#México | Enfrentando un duro proceso de recuperación, Carla, una joven de 15 años que sufrió quemaduras en el 58% de su cuerpo al proteger a su hermanita de cuatro años durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca, será trasladada este sábado a #Galveston, #Texas.… pic.twitter.com/Ai8eliQLVE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

Carla, menor de 15 años, tiene quemaduras de primer y segundo grado

Carla, de 15 años de edad, una adolescente que hace unos días salía de la secundaria y que justamente tiene quemaduras de primer y segundo grado derivadas de proteger a su hermanita de cuatro años de edad durante el momento de la explosión.

Sus familiares mencionan que la adolescente se encuentra estable y están a la espera de que este sábado se pueda, de alguna manera, llevar a cabo el traslado hacia Galveston, Texas. Se hará con ayuda de una ambulancia especializada y con el apoyo de los integrantes de Shiners.

Actualizan la cifra a siete hospitalizados tras la explosión de una pipa de gas en #Morelos.



Entre ellos se encuentra Carla, una valiente joven de 15 años que sufrió quemaduras tras proteger a su hermanita de cuatro años durante la tragedia.



Carla será trasladada de urgencia a… pic.twitter.com/hR2mTobYFH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

Este traslado se espera que sea a mediodía y que esté arribando cerca de las 16:00 horas. Ahí iniciará todo el camino de recuperación y de rehabilitación de sus quemaduras.

Hay cinco pacientes que permanecen en hospitales de la Ciudad de México, como el Instituto Nacional de Rehabilitación y también el Hospital General, el Hospital del IMSS Magdalena de las Salinas, allá al norte de la Ciudad de México, donde seguirán su atención médica.

