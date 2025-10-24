Registran aparatoso choque entre un Metrobús y una camioneta; hay tres lesionadas sobre Paseo de la Reforma

El día de hoy se registró un accidente en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con Sevilla, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cuando una camioneta de carga impactó a un Metrobús que circulaba por la zona.

El choque provocó la ruptura del cristal de una de las ventanillas del transporte, causando lesiones a tres pasajeras, una de ellas con afectación en el rostro.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las afectadas en el lugar, brindando los primeros auxilios antes de su traslado, en caso de ser necesario.

El incidente generó una importante afectación vial, complicando la circulación en esta transitada arteria de la ciudad. Autoridades locales se encuentran evaluando los daños y determinando las responsabilidades correspondientes

Más de 4 choques entre vehículos y unidades de la SEMOVI

Durante el mes de septiembre y octubre, se han registrado más de 4 choques, el más reciente fue el pasado 21 de octubre, cuando un Metrobús se vio involucrado en un choque con un auto particular en la colonia Tepeyac Insurgentes, dejando al menos 10 personas con lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó que, tras el impacto, el vehículo fuera proyectado hacia un zaguán. Las maniobras de los servicios de emergencia afectaron temporalmente el carril exclusivo del Metrobús mientras se atendía la situación.

Durante la madrugada, del pasado 10 de octubre, un auto particular y una unidad del Metrobús chocaron en el cruce del Eje 1 y Grabados, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a cuatro personas lesionadas, todas con heridas leves. Según los primeros informes, los semáforos del cruce no estaban funcionando al momento del impacto, lo que pudo haber provocado el accidente.

Uno más fue la tarde del 7 de octubre, donde se registró un fuerte accidente entre un Trolebús y un taxi sobre avenida aztecas y la calle de Rey Tlaltecuhtli en la colonia Ajusco de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX).

El impacto dejó como saldo a dos personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron trasladadas de inmediato a un hospital para su valoración médica.

El conductor del trolebús fue detenido y llevado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los servicios de emergencia y bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para brindar apoyo.

Mientras que en el mes de septiembre, se registró un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús de la Línea 2 en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), provocando una intensa movilización y dejando varias personas lesionadas.

Un accidente vial involucró a dos unidades del Metrobús cerca de la estación Xola de la Línea 2 en la Alcaldía Benito Juárez, dejó un saldo de 12 personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la avenida Eje 4 Sur, dirección Tacubaya, en el cruce con Petén, colonia Narvarte. Según el informe preliminar de Metrobús, el choque se debió a una combinación de precipitación pluvial y congestión vial.