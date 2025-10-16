Hombre muere dentro del Metrobús de la Línea 3 en Gustavo A. Madero; suspenden servicio

Durante la mañana de este 16 de octubre, un hombre de aproximadamente 50 años murió al interior de una unidad del Metrobús de la línea 3, que se dirigía hacia la estación San José de la Escalera, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX).

Al darse a conocer que el adulto ya no presentaba signos vitales, el servicio fue suspendido por unas horas, hasta que su cuerpo fue levantado por peritos.

Hombre se desploma en el Metrobús de la Línea 3; se presume que fue por un infarto

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la unidad con número económico 461 se dirigía con rumbo a Buenavista.

A la altura de Calzada Vallejo y Calle 16-A, en la colonia Santa Rosa, algunos pasajeros notaron que un hombre que viajaba de pie comenzó a sentirse mal y se desplomó en el pasillo central de la unidad.

Ante la emergencia, otros usuarios llamaron al 911 y el conductor informó de inmediato al Centro de Control del Metrobús, con el fin de que paramédicos le brindaran primeros auxilios.

Pocos minutos después, elementos de Protección Civil de la GAM confirmaron que ya no había nada que hacer, pues la causa de muerte se pudo deber a un paro cardiorrespiratorio, aunque esto será determinado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).



Suspenden temporalmente el servicio del Metrobús Línea 3

En lo que la zona fue acordonada por elementos de seguridad, la unidad fue desalojado y permaneció estacionada en el sitio hasta que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y los peritajes.

Debido a este hecho, el servicio en la estación San José de la Escalera fue suspendido en ambos sentidos durante poco más de una hora, lo que provocó afectaciones para usuarios que se dirigían hacia el norte de la ciudad.

A través de sus redes sociales, Metrobús informó a las 12:25 horas que el servicio fue restablecido con normalidad en todas las estaciones que corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Metrobús se pronuncia por la muerte del pasajero

En una tarjeta informativa, el servicio de transporte lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia del pasajero. Además, señaló que se colaborará con la Fiscalía en todas las diligencias necesarias para esclarecer las causas.

“Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación y posteriormente diagnosticaron sin signos vitales al pasajero. La unidad fue desalojada y se mantuvo en el sitio en tanto se realizaban los peritajes correspondientes”, detalló.

Cabe recordar que en junio de 2025, un hombre también murió repentinamente al interior de una unidad de la Línea 1. En aquella ocasión, la víctima también sufrió un paro cardíaco mientras viajaba hacia la zona centro.