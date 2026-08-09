¡Rateros! Sujeto agarra de la cola a iguana e intenta robársela en Veracruz; hay dos detenidos (VIDEO)

Un hombre fue captado en video mientras jalaba de la cola a una iguana verde, después la arrastró por la banqueta y la aventó al interior de un camión en Tuxpan, en el estado de Veracruz.

Qué pasó con la iguana verde grabada en video en Tuxpan

Las imágenes fueron compartidas por medio de redes sociales y generaron indignación entre los usuarios de internet, ya que pensaron que se trataba del tráfico de un animal protegido.

No obstante, autoridades de Tuxpan informaron que instantes después de lo sucedido, lograron recuperar a la iguana y reubicarla en su hábitat, agregando que dos personas están detenidas por estos hechos.

🇲🇽 | En Veracruz, un conductor de la paquetería Castores fue captado JALANDO DE LA COLA a una Iguana Verde para posteriormente meterla a la fuerza en su camión y robársela.



La iguana verde está PROTEGIDA por la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su captura constituye un DELITO… pic.twitter.com/OloLHC4YkK — Sergio (@Seergiot3ck) August 8, 2026

¿Por qué la iguana verde es una especie protegida en México?

La iguana verde sí está protegida por las leyes mexicanas. Esta especie forma parte de la categoría de riesgo, es decir, sujeta a protección especial, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Esto significa que este animal puede estar amenazado, por lo que las autoridades deben propiciar su recuperación y conservación, tanto de las iguanas como de poblaciones de especies asociadas.

De cuánto es la multa y la pena por capturar fauna silvestre ilegalmente

Además, el artículo 420 del Código Penal Federal establece una pena de uno a nueve años de prisión, así como de 300 a 3 mil UMAS de multa a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar de fauna silvestre considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

