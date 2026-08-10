Madrugada de percances en la Zona Metropolitana: Fuerte choque deja cinco heridos en Guadalajara y un apuñalado en Tlaquepaque

La actividad durante la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejó varias emergencias en distintos puntos del estado.

Por un lado, una imprudencia al volante provoca un choque entre dos coches sobre la avenida Vallarta, dejando como saldo cinco personas heridas. Además una riña tras un partido deportivo en Tlaquepaque dejó un hombre herido con arma blanca.

🔴#IMPORTANTE | Fuerte choque deja 5 h3r1d0s sobre Avenida Vallarta y Juan Palomar y Arias en Guadalajara. #SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/sWwes2a4fb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 10, 2026

Así fue el accidente en la avenida Vallarta

El primer incidente ocurrió sobre el cruce de la Avenida Vallarta y Juan Palomar y Arias, en el municipio de Guadalajara.

Los primeros datos indicaron que una camioneta invadió los carriles del sentido contrario. Al intentar esquivar un posible impacto, uno de los conductores que venía en esos carriles hizo una maniobra, provocando un choque contra otro automóvil que también pasaba por el lugar.

¿Hubo heridos luego del accidente en Guadalajara?

La fuerza del impacto dejó destrozada una parte del vehículo de color rojo sobre los carriles centrales, mientras que la otra unidad involucrada terminó proyectada a varios metros de distancia sobre las vías laterales.

En la zona, autoridades de rescate atendieron a cinco personas lesionadas, de las cuales tres requirieron ser trasladadas a hospitales donde se reportan en estado regular.

Pleito en cancha de fútbol termina con un apuñalado

En un hecho por separado registrado en la colonia Plan de Oriente, en Tlaquepaque, una riña se suscitó en unos campos deportivos.

El conflicto escaló a los golpes hasta que uno de los involucrados sacó un arma blanca para agredir a otra persona que se encontraba en el lugar.

🔴#ALMOMENTO | Un hombre resultó h3r1d0 tras una riña campal en unos campos de fútbol en la Colonia Plan de Oriente en Tlaquepaque.#SomosTestigos🚨



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Familiares llevan al herido a la Cruz Verde Marcos Montero

Tras la agresión en los campos de la colonia Santa Rosa, los familiares del afectado no esperaron a la ambulancia y lo trasladaron por sus propios medios a la Cruz Verde Marcos Montero.

El hombre ingresó al centro de salud con varios golpes en el cuerpo y dos heridas causadas por arma blanca en el área del abdomen, las cuales no ponen en riesgo su vida.

Fiscalía abre carpeta para investigar la riña campal

Personal de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudieron a la Cruz Verde para tomar la declaración de la víctima y de los testigos.

Las autoridades abrieron la carpeta de investigación para identificar al agresor y esclarecer los motivos que desataron la violencia dentro de las instalaciones deportivas.