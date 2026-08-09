Justicia en juego: Esto es lo que pasaría con el agresor del adulto mayor arrojado a un tráiler en Monterrey

El hombre que arrojó a un adulto mayor en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, Nuevo León, y resultó arrollado por un tráiler, ya quedó detenido por las autoridades.

Video captó el momento de la agresión en Monterrey

Un video de una cámara de vigilancia captó el momento en el que un hombre con playera blanca se acercó a otra persona que caminaba en sentido contrario y, aparentemente, se lanzó contra ella para empujarla a la altura del hombro.

Después de ello, la víctima perdió el equilibrio y cayó al pavimento justo en el instante en el que un tráiler circulaba por la calle, por lo que terminó bajo las llantas de la unidad de carga.

A pesar de que el presunto agresor trató de ayudar al hombre tras lo sucedido, no logró retirarlo del paso del tráiler y posteriormente huyó de la zona.

🚨 Imágenes sensibles. Investigan si mu3rte de adulto mayor 4rroll4do en Monterrey fue provocada



Un adulto mayor muri0 tras ser 4trop3ll4do por un tráiler en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, pero el caso dio un giro luego de que cámaras del C4 presuntamente captaran a un… pic.twitter.com/IgPcg0iX2M — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) August 7, 2026

Detienen a presunto responsable tras muerte de adulto mayor

El incidente ocurrió el viernes 7 de agosto de 2026. El sujeto que arrojó al adulto mayor quedó detenido ante las autoridades el 8 de agosto de 2026. El agresor es identificado como Héctor “N” y es originario de Tamaulipas.

Los reportes indican que durante su captura, el sujeto llevaba varias cantidades de presunta droga.

Tras su detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del adulto mayor.

Esto establece el Código Penal de Nuevo León por el delito

El Código Penal del Estado de Nuevo León establece que la pena por homicidio culposo puede variar entre 3 y 9 años de prisión, aunque puede aumentar entre 4 y 10 años si hay transporte público o escolar por culpa grave.

No obstante, aún falta que la Fiscalía de la entidad revele los cargos que enfrenta Héctor "N" por sus acciones.

