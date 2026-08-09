“Erick”, el primer bache con nombre en Ciudad Juárez

Los baches en múltiples estados de México son un problema en las calles y la crisis ha llegado a tal grado que los habitantes de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, bautizaron a un bache como “Erick”.

Vecinos de Ciudad Juárez bautizan baches ante la falta de pavimentación

Cámaras de Azteca Noticias lograron captar un bache que había sido rellenado con concreto y, con ayuda de piedras, le inmortalizaron el nombre.

Los vecinos de la colonia Felipe Ángeles han tratado de tapar los baches. Aseguraron que conforme recolecten dinero para el concreto, seguirán colocando un nombre a cada bache que tapen.

Luis, vecino de la zona, aseguró que ese bache en especial era uno de los mayores problemas en la zona, ya que era uno de los más grandes. Agregó que nadie del gobierno local escucha sus demandas para mejorar las calles y reencarpetar las vialidades y que sólo se acercan a ellos en tiempos de campañas electorales.

“Aquí nadie nos escucha. Solo pasan en campaña y hacen entrevistas donde dicen que van a ayudar, pero esta es la realidad”, compartió Luis.