Hallan sin vida a Angélica Yuliet tras desaparecer por una entrevista de trabajo en Edomex

Luego de un mes de haber sido reportada como desaparecida, fue localizado el cuerpo de Angélica Yuliet Tapia, quien desapareció el pasado 6 de julio de 2026, cuando presuntamente acudió a una entrevista de trabajo en Tlalmanalco, Estado de México (Edomex).

La joven de apenas 20 años de edad presuntamente salió de casa por una oferta laboral, pero desde entonces no se volvió a saber nada de ella, hasta que el pasado 8 de agosto se halló sin vida.

¿Qué se sabe de la desaparición de Angélica Yuliet Tapia Romero?

Fue a través de redes sociales como se confirmó la localización de la joven originaria del Estado de México, quien permaneció desaparecida durante un mes.

La joven fue localizada en una zona de terracería del municipio de Tlalmanalco, luego de que acudiera a una presunta cita de trabajo. Por estos hechos, un hombre relacionado con el caso ya fue detenido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y si estaría relacionado con la supuesta oferta laboral que recibió la joven el mismo día en que fue vista por última vez.

Angélica Yuliet Tapia había recibido una oferta de trabajo como niñera

Los primeros reportes indican que Angélica habría sido contactada por un hombre que le solicitó algunos datos personales, sin que nadie sospechara de nada.

Las investigaciones apuntan a que la menor habría sido contratada para trabajar como niñera en la colonia El Arenal. Sin embargo, después de acudir al lugar, sus familiares perdieron contacto con ella y comenzó a desconocerse su paradero.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer la responsabilidad de las personas involucradas.