¡Ya falta poco! Esta es la hora en que la UdeG publica los resultados de admisión 2026 y AQUÍ puedes consultarlos

Este lunes 10 de agosto de 2026, la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicará los resultados de admisión 2026-B; los aspirantes podrán consultar desde el primer minuto del día si fueron admitidos a alguno de los planteles del Área Metropolitana de Guadalajara o de los centros universitarios regionales.

¿A qué hora salen los resultados de admisión UdeG 2026?

La hora de publicación de los resultados de admisión UdeG será a las 00:00 horas del lunes 10 de agosto ; para conocer el dictamen, cada aspirante deberá ingresar a las plataformas oficiales de la institución y tener a la mano su número de registro, fecha de nacimiento y contraseña utilizada durante el proceso de inscripción.

Es importante considerar que durante los primeros minutos los sitios oficiales podrían presentar saturación debido a la cantidad de personas intentando ingresar al mismo tiempo; si la página tarda en cargar, lo recomendable es esperar unos minutos y volver a intentarlo.

¿Dónde puedo consultar los resultaados oficiales de la UdeG?

La Universidad de Guadalajara habilitó sus plataformas oficiales para que cada aspirante revise directamente su resultado; las opciones señaladas para consultar el dictamen son:



Para realizar la consulta, el aspirante deberá seleccionar el ciclo escolar 2026-B y posteriormente ingresar los datos solicitados por el sistema.

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¿Qué necesito para consultar los resultados UdeG 2026?

Antes de entrar a la plataforma, conviene tener preparados tres datos utilizados durante el proceso de registro:



Número de registro o folio.

Fecha de nacimiento.

Contraseña.

Una vez dentro del sistema, se deberá revisar el apartado correspondiente al seguimiento de trámites o al dictamen de admisión; si el resultado indica que fuiste admitido, podrás descargar e imprimir el comprobante.

¿Qué hacer si la página de resultados UdeG está saturada?

La publicación de los resultados de admisión UdeG 2026 puede provocar una alta demanda en los primeros minutos, por lo que el portal podría tardar en responder; no es necesario compartir información personal para consultar el dictamen.

También es importante evitar enlaces que circulen en redes sociales o páginas de terceros; para conocer el resultado, utiliza únicamente las plataformas oficiales de la Universidad de Guadalajara.