¡Se lo llevó de corbata! Camión de carga arrastra auto estacionado en Uruapan, Michoacán (VIDEO)

Durante el sábado 8 de agosto de 2026, un camión de carga chocó y arrastró un automóvil estacionado en Uruapan, Michoacán. El vehículo particular quedó volcado en una de las calles de la colonia Ejército Mexicano, al oriente del municipio.

Así fue el choque y volcadura de un auto en Uruapan

El incidente quedó grabado en video gracias a una cámara de seguridad. Alrededor de las 15:30 horas, un camión color azul pasó por la calle General Manuel Santos. Al pasar al lado de un automóvil compacto color rojo estacionado, una de las puertas traseras de la unidad de carga se abrió mientras avanzaba.

Se lo llevó el camión.

Sucedió en Uruapan pic.twitter.com/sH68UgYlbR — José Antonio Zamudio (@Pepetonozam) August 9, 2026

Cámara de seguridad capta el momento exacto del accidente

La puerta impactó el parabrisas del auto compacto, se enganchó y lo arrastró varios metros antes de que el automóvil terminara volcado en la calle.

El impacto sorprendió a quienes se encontraban en la zona, debido a que el camión desplazó el automóvil desde el punto donde permanecía estacionado.

Tránsito Municipal inicia investigaciones tras el incidente vial en Uruapan

Más tarde, personal de Tránsito y Vialidad Municipal acudió al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Los agentes analizaron la posición de los vehículos y las condiciones en que ocurrió el impacto.

La autoridad vial inició las actuaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

