Campañeando: Lucran con tragedia, pero no renuncian a dinero de las ‘no campañas’

Los aspirantes a la contienda presidencial de 2024 no desaprovecharon la oportunidad y lucran con la tragedia ocurrida en Guerrero por el paso del huracán “Otis”, pero ninguno renunció a los recursos para sus ‘no campañas’ y solo resistieron unas horas sin pronunciarse al respecto.

Eso sí, las acusaciones de ambos lados no faltaron y las etiquetas de “carroñeros, oportunistas y hasta los señalamientos contra quienes buscan sacar ‘raja’ política” no faltaron, todo esto entre las promesas de ayuda, donaciones y hasta polémicas por cajas que iban “vacías” hasta Acapulco, Guerrero.

Como prometer no empobrece, los aspirantes insisten en que darán todo para levantar Acapulco, pero la gente ya no cae a la primera y hasta reclamaron que manden apoyos con consignas políticas. “Se viene a ayudar, no a hacer política” recriminaron algunos ciudadanos al equipo de Xóchitl Gálvez.

Las promesas siguen, pero hasta el momento ninguno se ha dignado a renunciar a los recursos de las ‘no campañas’ para reconstruir Guerrero.