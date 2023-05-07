Canadá en llamas: reportan 103 incendios activos y miles de hectáreas quemadas en la provincia de Alberta

Las autoridades de la provincia de Alberta, Canadá, se encuentran en máxima alerta por los 103 incendios activos que azotan la región. Casi 25 mil personas han sido evacuadas por la oleada de incendios forestales. En total, se estiman más de 121 mil héctareas quemadas en la provincia occidental.

“Gran parte de Alberta ha experimentado una primavera seca y calurosa, y con tanta leña, basta con unas pocas chispas para que se declaren algunos incendios forestales realmente aterradores. Estas condiciones hacen que sea muy fácil que un incendio forestal se inicie y se propague rápidamente.” Danielle Smith / Primera ministra de la provincia de Alberta

La primera ministra de Alberta, Dannielle Smith, también dijo que, desde el viernes, se han iniciado 45 nuevos incendios forestales por lo que se ha tenido que declarar 14 estados de emergencia local. Residentes afectados han mencionado que han tenido que ser evacuados, incluso, en helicóptero debido a las malas condiciones ambientales.

Los cuerpos oficiales de bombero han luchado incansablemente para apaciguar las llamas. En la ciudad de Drayton Valley, se han desplegado helicópteros y aviones cisterna para frenar el avance de los incendios que, en ese lugar, ya ha quemado 3.700 hectáreas.

Por otra parte, las autoridades del condado de Yellowhead, y de la ciudad de Edson, han ordenado evacuaciones inmediatas ante la proximidad de las llamas con el casco urbano. En Edson, residen menos de 9 mil personas, según información oficial.

Las autoridades confirmaron que más de 121 mil hectáreas han resultado quemadas por los incendios. Más de 24 mil personas han sido evacuadas a otras provincias.|ALBERTA WILDFIRE/via REUTERS

La provincia de Alberta amplió la orden de evacuación obligatoria al condado de Lac. Ste. Anne, a unos 80 kilómetros del noroeste de Edmonton. Funcionarios establecieron que la evacuación podría durar hasta tres días.

Otras de las recomendaciones que han hecho las autoridades es que, si las personas tienen troncos en sus propiedades, que los eliminen cuánto antes para evitar que sea un propagador de las conflagraciones.

Las temperaturas han aumentado, entre 10 a 15 grados, por encima de lo normal. Esta situación genera que el suelo esté seco y sea un posible foco de incendios.

Desde enero se han producido 348 incendios forestales en Alberta, registrando una quema de 61.776 hectáreas en 5 meses.

La primera ministra de Alberta también dijo que se han reservado 1.500 millones de dólares canadienses (1.120 millones de dólares) para imprevistos porque saben que podría ser necesario gastar una cantidad importante en la gestión de emergencias.

Los votantes de Alberta acudirán a las urnas el 29 de mayo para elegir un nuevo gobierno. Smith dijo que la gente debe esperar que el día de las elecciones se desarrolle según lo previsto.

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¿A qué otros lugares están enviando evacuados por los incendios?

En el Noreste de Columbia Británica, el distrito de Peace River, también amplio su orden de evacuación por los incendios en Bounday Lake. El Servicio de Incendios Forestales de CB dijo que seguía respondiendo al incendio ubicado en la frontera entre CB y Alberta. Estas llamas, en particular, acaparan casi 4.700 hectáreas de terreno.

Las autoridades advierten que hay zonas afectadas seriamente por humo pesado y poca visibilidad. Esto ha imposibilitado el apoyo aéreo requerido para mitigar el desastre. Ante esta situación, han pedido a los conductores que conduzcan a baja velocidad.