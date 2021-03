El buque de bandera panameña Ever Given ha sido “reflotado parcialmente” luego de seis días varado en el Canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por lo que en las próximas horas reabrirá el paso a los barcos.

La empresa Leth Agencies aseguró que “Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el Canal de Suez” y aclaró que se había movido la popa de la embarcación, información también publicada por la firma Inchcape, que añadió que el barco “está siendo asegurado”, pero no dieron más detalles.

Te puede interesar: “Condeno y exijo justicia” por muerte de mujer en Tulum: Sánchez Cordero

En tanto, la Autoridad del Canal de Suez, anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que al amanecer de este lunes se habían iniciado “las maniobras de arrastre para reflotar el portacontenedores” con el trabajo de una decena de remolcadoras que operan desde cuatro direcciones diferentes.

La Autoridad del Canal de Suez confirmó este lunes que ha logrado comenzar a reflotar la gigantesca embarcación al corregir su orientación en un 80 por ciento y alejarlo de la orilla 102 metros, frente a los cuatro en los que se situaba antes.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dio la bienvenida a la “exitosa” operación y celebró que los egipcios hayan logrado “poner fin a la crisis del barco que encalló en el canal de Suez, a pesar de la enorme complejidad técnica que rodeó este proceso”.

“Al restablecer el curso normal de las cosas, con manos egipcias, el mundo entero puede estar tranquilo por el destino de sus bienes y necesidades que pasan por esta arteria de navegación esencial”, agregó Al Sisi.

El mandatario dijo que “los egipcios han demostrado que siempre son responsables” de esta vía marítima destacada “que cavaron con los cuerpos de sus antepasados y defendieron el derecho de Egipto sobre él con el alma de sus padres”, en referencia al conflicto bélico tras la nacionalización del canal en 1956, que había estado en manos de la potencia colonial británica.

El jefe de la entidad egipcia que gestiona el canal, Osama Rabie, anunció “el comienzo del reflote con éxito del barco” y detalló que en este último intento de reflotación participaron 10 remolcadores.

Te puede interesar:AMLO bromea con “caguamas” de Anaya y critica uso excesivo de agua