No es aconsejable cancelar las prácticas de médicos pasantes: Alcocer

Tras el asesinato de Erick Andrade en Durango, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que no es aconsejable suspender las prácticas de los médicos pasantes, porque es una necesidad académica para concluir el aprendizaje.

Al ser cuestionado en la mañanera de hoy 19 de julio de 2022 sobre el asesinato de Eric Andrade, un médico pasante que hacía su servicio social en el Hospital Integral de El Salto, Durango, Alcocer dijo que se trató de un evento muy triste que no debe de repetirse.

“Es un evento triste que no debe repetirse, una situación lamentable que no debe repetirse, como todos los fallecimientos y más en condiciones de violencia”, respondió el secretario de Salud sobre el caso de Erick Andrade .

Alcocer indicó que los médicos pasantes deben terminar su aprendizaje con prácticas con presencia social, “por lo tanto es una necesidad académica que en principio no se puede cancelar”.

“No es oportuno, no es aconsejable que se suspenda ese procedimiento de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse, pero desde luego se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos o que no tengan condiciones no del todo seguras”, agregó el funcionario federal.

#EnLaMañanera | Por segundo día consecutivo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, rechazó eliminar el servicio para pasantes de medicina. Esto después del homicidio de Erick Andrade Ramírez, quien fue asesinado en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango. pic.twitter.com/as5Eut3Q4M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 19, 2022

Grupo armado entró al Hospital Integral a rematar a un herido: Alcocer

Alcocer dijo que en el caso de Erick Andrade hirieron de bala a un paciente y fue atendido por el joven pasante, cuando posteriormente ingresó un grupo armado, tal vez para continuar con su acción violenta con pistola también, y en ese momento fue que hirieron y falleció lamentablemente”, agregó el funcionario federal.