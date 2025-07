La señora Martha Leticia vive en una angustiosa espera, aferrada a la esperanza de que su teléfono celular suene para recibir noticias de su hijo, Juan Carlos Ramírez Hernández, de 19 años de edad. Desde el pasado 9 de junio, el paradero del joven es completamente desconocido, sumiendo a su madre en una incertidumbre que se ha prolongado por semanas luego de que este acudiera a un templo de santería en Chalco.

La preocupación de Martha Leticia comenzó a escalar a partir de que Juan Carlos, según relata, empezó a frecuentar un templo de santería en Chalco. De acuerdo con su testimonio, su hijo visitaba el lugar diariamente por las noches desde finales de abril.

Juan Carlos comenzó a frecuentar un templo de santería y se fue

El 28 de ese mes, Juan Carlos partió de su hogar y le comunicó a su madre, únicamente por mensaje, que no regresaría. No llevó consigo ropa ni ninguna pertenencia personal. Desde aquel día, Martha Leticia no ha vuelto a verlo, marcando el inicio de una búsqueda desesperada por respuestas.

El único medio de contacto que Martha Leticia mantenía con su hijo era vía telefónica. Durante sus conversaciones, Juan Carlos mencionaba frecuentemente a una mujer a la que se refería como su “madrina” de ese templo. Sorpresivamente, en algún momento, le informó a su madre que ya era el “esposo” de dicha madrina.

Ante esta revelación, Martha Leticia optó por no intervenir, ya que siempre había respetado las decisiones de sus hijos respecto a sus parejas. Se ha logrado saber que esta mujer, la “madrina”, es de nacionalidad venezolana y tiene aproximadamente 37 años. El templo de santería en cuestión se encuentra ubicado en la comunidad de Cuautzingo, dentro del mismo municipio de Chalco.

La última vez que Martha Leticia vio a Juan Carlos fue en su propia casa. Sin embargo, el joven no se encontraba solo en esa ocasión. Lo acompañaba la mencionada “madrina” y otros individuos, a quienes Martha Leticia describió como si fueran su sombra, siempre cerca de su hijo.

La “madrina” le informó a Martha que su hijo había extraviado su celular

En esa última visita, le informaron a la señora Martha Leticia que Juan Carlos había extraviado su celular, lo que la dejó sin un medio directo para comunicarse con él, limitándose a enviarle mensajes a la “madrina”.

La situación dio un giro aún más preocupante el 20 de junio, cuando Martha Leticia envió un mensaje a la mujer, solicitándole que le permitiera hablar con Juan Carlos.

La respuesta que recibió por teléfono fue desalentadora: la mujer le informó que “el flaco ya no está aquí, el flaco ya se movió de aquí". La misma mujer agregó que una amiga había invitado a Juan Carlos a trabajar en Puebla. Esta noticia, lejos de calmar su inquietud, solo ha incrementado la incertidumbre de la madre.

Ante la prolongada ausencia y la falta de información, la desaparición de Juan Carlos Ramírez Hernández ya ha sido formalmente denunciada ante la Fiscalía del Estado de México. En medio de su dolor y preocupación, Martha Leticia envió un mensaje a su hijo: “Dime que estás bien, no sé, busca un medio donde decirme que estás bien, te extraño mucho, tú sabes que te amo y que necesito verte…".