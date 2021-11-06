Cantante Marília Mendonça muere en accidente aéreo en Brasil

La cantante de country Marília Mendonça murió en un accidente de avión en Minas Gerais, Brasil, este viernes.

La muerte de la conocida “Reina de la Sofrência” ocurrió cuando el avión en el que viajaba junto con su productor y asistente tuvo un accidente contra una línea de distribución de electricidad en Minas Gerais.

El equipo de comunicación de la cantante Marília Mendonça confirmó su muerte, la de su productor Henrique Ribeiro y su asistente Abicieli Silveira Dias Filho, además la del piloto y copiloto del avión.

El avión en el que viajaba Marília Mendonça salió de la ciudad de Goiania, en el medio oeste, y se dirigía a Caratinga, donde la cantante tenía un concierto programado para más tarde el viernes, de acuerdo con medios locales.

El accidente en el que murió Marília Mendonça ya está bajo investigación de autoridades de Brasil.

¿Quién era la cantante Marília Mendonça, que murió en accidente?

La cantante Marília Mendonça es una de los íconos de la música de Brasil, especialmente de la música sertaneja, uno de los estilos más populares en el país sudamericano.

Marília Mendonça tenía 26 años y era originaria del municipio de Cristianópolis, en el estado de Goiás, Brasil.

La cantante empezó su carrera a los 12 años cuando comenzó a componer canciones, pero su carrera tomó impulso en 2015 y 2019, cuando ganó un Grammy Latino por el álbum "Todos os Cantos".

Marília Mendonça mantenía mucha actividad en redes sociales, en donde compartía su día a día con sus fanáticos, incluso horas antes de abordar la avioneta en la que tuvo el accidente, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram cuando se dirigía a la aeronave, mientras jalaba su maleta y su guitarra.

“¡Esto es la realidad mi gente!” jajaja ¡Cuéntamelo aquí en los comentarios lo más delicioso de este maravilloso estado que es Minas Gerais”, escribió la cantante.