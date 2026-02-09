Alcaldesa interina de Tequila niega extorsión y defiende a Diego Rivera tras su detención

La designación de la alcaldesa interina en Tequila abrió un nuevo capítulo político en el municipio, luego de que Lorena Marisol Rodríguez Rivera asumiera el cargo tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro , acusado de presuntamente encabezar una red de corrupción desde el ayuntamiento.

El nombramiento fue aprobado por el Cabildo con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, y recayó en quien hasta ahora se desempeñaba como regidora. La sesión oficializó su llegada al frente del gobierno municipal en un contexto marcado por investigaciones judiciales y tensiones políticas.

Alcaldesa interina de Tequila defiende a Diego Rivera tras su detención

Horas después de asumir como presidenta interina, Rodríguez Rivera realizó declaraciones que generaron atención, al asegurar públicamente que en Tequila no existía extorsión , pese a los señalamientos que enfrentan exfuncionarios municipales. La alcaldesa defendió al exalcalde detenido y afirmó desconocer prácticas de ese tipo dentro del municipio.

En entrevista con los medios, también rechazó que su administración vaya a estar influida por personas o grupos vinculados a gobiernos anteriores. Aunque reconoció conocer a Diego Rivera Navarro, negó tener una relación cercana y aseguró que gobernará de manera independiente, sin obedecer instrucciones externas.

Aunque pertenece al mismo grupo de Morena, afirmó que gobernará de forma independiente y negó recibir órdenes o tener influencia de… pic.twitter.com/0gHkLzUruc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026

"No había extorsión": la postura de la nueva presidenta municipal de Tequila

La presidenta interina fue cuestionada sobre su cercanía con otros exfuncionarios, entre ellos el exdirector de Catastro municipal. Al respecto, sostuvo que no existe influencia de terceros en su toma de decisiones y que su gestión estará basada en autonomía y responsabilidad institucional.

Cabe recordar que la designación ocurre tras la detención de Diego 'N', quien fue ingresado a un penal mientras enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con corrupción. Las investigaciones han involucrado a autoridades estatales y federales, lo que mantiene al municipio bajo observación pública.

Rodríguez Rivera pertenece al mismo partido político, Morena, aunque insistió en que su administración no responderá a intereses de exfuncionarios ni a estructuras paralelas de poder. Subrayó que su prioridad será mantener la operación institucional del ayuntamiento durante el periodo interino.

Por ahora, la nueva presidenta interina enfrenta el reto de gobernar Tequila, Jalisco, en medio de un escenario político complejo, con una investigación en curso y declaraciones que ya colocaron su gestión bajo el escrutinio público desde sus primeros días.